A poco de que se cumpla un año de la muerte de Silvina Luna, Floppy Tesouro dio una profunda nota en la que dio detalles de la señal que recibió de quien fue una gran amiga mientras miraba al cielo.

El episodio ocurrió en junio pasado cuando la modelo hubiera cumplido 44 años: “Estaba en una estancia en Córdoba pasando un fin de semana soñado, conectada con la naturaleza”, empezó diciendo Floppy en una nota que dio en Mitre Live.

“De repente, vi una luna increíble y me flasheó, como que conecté con el cielo. Me quedé mirando la luna y dije ‘allá voy’”, agregó, y aclaró que después de esto subió a sus redes sociales una foto de su hija Moorea con Silvina.

“Es una de las fotos que más me gustan, mi hija recién empezaba a nadar y estábamos compartiendo unas vacaciones de amigos. Ahí recordé que era el cumpleaños de Silvina”, continuó, muy movilizada.

Y cerró, a flor de piel: “La luna estaba justa y dije ‘guau, qué loco’. Sentí que había conectado con eso y la verdad que me encantó. Todavía no lo puedo creer y se me pone la piel de gallina”.

XIMENA CAPRISTO CONTÓ EL SIGNIFICATIVO SUEÑO QUE TUVO CON SILVINA LUNA, A TRES MESES Y MEDIO DE SU MUERTE

A tres meses y medio de la dolorosa partida de Silvina Luna (en agosto de 2023), Ximena Capristo –una de sus mejores amigas- abrió su corazón en su visita a PH, Podemos Hablar y reveló el significativo sueño que tuvo con la querida y recordada modelo.

“A Silvina la sueño mucho, todo el tiempo. Nosotras éramos muy amigas, ella venía a casa y se quedaba el fin de semana. También tenía una relación muy cercana con mi marido (Gustavo Conti, con quien tiene a su pequeño, Félix). Tal vez, ellos eran mucho más amigos, tenían una relación hermosa”, comenzó diciendo Ximena en el programa de Telefe.

“Hace dos días, soñé que estábamos sentadas en una mesa y ella tenía una campera turquesa. Y yo le preguntaba, ‘gordi, ¿vos nos ves? ¿Ves lo que estamos haciendo? Y ella me decía ‘sí, las veo a todas’”.

Por otro lado, la invitada se mostró muy movilizada al hablar de los últimos días de Silvina: “Yo pude verla, nos despedimos y fue muy fuerte verla en el hospital. La última vez que hicimos contacto, me dijo que se iba a poner bien. Tenía la esperanza de salir adelante. Nosotros la queremos como parte de la familia, también tenía mucha relación con mi hijo que me preguntaba todos los días ‘¿cómo está Silvina?’. Contarle de su muerte fue muy triste para él y para nosotros. Yo la recuerdo todos los días y la sueño muchísimo”.

“Hace dos días, soñé que estábamos sentadas en una mesa y ella tenía una campera turquesa. Y yo le preguntaba, ‘gordi, ¿vos nos ves? ¿Ves lo que estamos haciendo? Y ella me decía ‘sí, las veo a todas’. Fue re emocionante”, continuó.

Y cerró, a corazón abierto: “Nosotros la recordamos todo el tiempo y está presente, yo sé que está con nosotros. Pero es durísimo, no pensás que una amiga tuya, tan joven y por una mala praxis, se vaya”.