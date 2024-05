El 31 de agosto de 2023 Silvina Luna murió a los 43 años tras sufrir un calvario a raíz de un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia renal que desarrolló a raíz de una supuesta mala praxis sobre la que la Justicia aún tiene que expedirse, y ahora se supo cuándo su hermano Ezequiel romperá el silencio.

En LAM, Ángel de Brito entrevistó a Fernando Burlando, el abogado de Silvina, que habló sobre la soledad en la que quedó Ezequiel mientras trazaban un paralelo con el caso de la muerte de Diego Maradona que muy pronto entrará en la etapa de juicio.

“Hablo con él. Obviamente no todos los días, pero hablamos esporádicamente y lo veo que está reorganizando su vida”, contó el abogado. ¿Vos sabés lo que era Silvina en la vida de Ezequiel? Era quien realmente lo orientaba en todos los aspectos. Era la hermana mayor”, reafirmó Burlando.

SE SUPO CUPANDO HABLARÁ EZEQUIEL, EL HERMANO DE SILVINA LUNA

“Y lo trataba más que como un hermano, como un hijo”, agregó el abogado. “En la inercia de cuidar a un paciente que está grave, como estaba Silvina, (…) y la causa judicial, y después cuando fallece, ocuparse de todas las cosas de su hermana, en un momento, cuando pasa el tiempo, empezás a caer todo lo que viviste en los últimos años”, reflexionó Ángel.

“Es una persona que no está preparado para todo esto. No está preparado para recibir la muerte de una hermana que es como tu mamá y tiene casi tu misma edad. No está preparado para convivir en un hospital. No está preparado para convivir en un hospital los últimos años de su vida”, resaltó Burlando.

“Ahí el caso quizás es distinto porque Dalma y Gianinna tienen su familia, está su mamá, pero en el caso de Ezequiel, se quedó solo”, explicó Ángel. “Pero se está organizando muy bien, está con muchos proyectos, tratando de concretar los de Silvina”, le replicó el abogado.

“Y lo está haciendo seriamente. Obviamente él no está acostumbrado a la exposición y le cuesta muchísimo, no está acostumbrado a expresarse o contar cosas a través de una cámara”, agregó Burlando.

“Yo fui varias veces a charlar con él y también telefónicamente y me decía ‘Yo hasta que no esté el fallo final, que termine la autopsia, que termine todo esto, prefiero no expresarme públicamente’ y a recontra entendible porque nunca fue un tipo mediático, más allá de trabajar en algunas cosas vinculadas con Silvina y con la tele”, cerró Ángel, dando a conocer cuándo romperá el silencio el hermano de Silvina Luna.

