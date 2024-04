Ángel de Brito contó en LAM que a casi siete meses de la dolorosa muerte de Silvina Luna, su hermano, Ezequiel, y su abogado, Fernando Burlando, cumplieron su última voluntad. “Es algo que ella les pidió”, aseguró el conductor, antes de contar de qué se trató su pedido.

El conductor confirmó que ya se está trabajando en la serie de la modelo. “Tienen todo registrado, sobre todo el tratamiento. Se verán cosas inéditas de su fallecimiento y de las complicaciones que tuvo”, aseguró. Acto seguido, reveló que, además de sus últimos años luchando contra los daños que le provocó la cirugía con Aníbal Lotocki, en la producción se podrán ver otros aspectos de su vida, como su salto a la fama tras Gran Hermano.

Por último, aclaró que, según Burlando, Aníbal seguirá detenido en Ezeiza y que está cada vez más complicado. “Me dijo que no va a salir nunca más de prisión. Los ocho años los va a tener que cumplir, pero se le van a sumar nuevas condenas”, cerró Ángel, preciso.

GUSTAVO CONTI SE EMOCIONÓ AL VER IMÁGENES DE SILVINA LUNA

Luego de que en Gran Hermano, la noche de los ex pasaran un informe por el Día de los Enamorados en el que se veía un framento del paso de Silvina Luna por el reality en 2001, Gustavo Conti no pudo evigtar conmoverse en vivo.

“Me mata ver a Silvina, me hace mal. Es algo que todavía no puedo digerir”, expresó el panelista del ciclo, ante la atenta mirada de su pareja, Ximena Capristo (con quien tiene a su pequeño, Félix), quienes habían conocido a la recordada y querida modelo en el programa.

Días antes, Santiago del Moro también había quebrado en llanto al observar el mismo tape que llegó directo a su corazón: “Por favor, un minuto. Les quiero contar algo personal: no soy una persona que llora fácil, me cuesta mucho”, explicó. Y cerró, muy movilizado: “Me emocioné cuando la vi a Silvina. Tiene que ver con la historia de este programa que, como les decía, es absolutamente todo. Hay que seguir”.