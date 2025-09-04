En 2004 llegaron los primeros roces entre Ximena Capristo y Eliana Guercio, ambas figuras del teatro nacional.

Sin embargo, pese a los escándalos transitados arriba y abajo del escenario, la pelea final entre las famosas no habría sido por un tema de celos profesionales, ni por polémicos chismes de la época.

La panelista de SQP contó por primera vez que la verdadera razón de su enemistad y distanciamiento con Guercio fue porque Eliana se chapó al famoso con el que Silvina Luna estaba teniendo un romance sin títulos.

Foto: captura de pantalla de Sálvese quien pueda, América.

EL VERDADERO MOTIVO DE LA PELEA DE CAPRISTO CON GUERCIO, SEGÚN XIMENA

“Eliana era mi amiga, pero le hizo una mala jugada a una amiga mía. Le cagó el novio”, dijo Capristo, inicialmente, sin nombrar a Luna hasta que su nombre salió a la luz.

“Él era famoso, cantante, empresario. Muy conocido. No era el novio de mi amiga, pero estaban empezando a salir”, continuó Ximena.

Y puntualizó: “Ellas dos se pelean y todo queda mal. Nuestra relación ahí también se rompió”.

Con el nombre puesto por Majo Martino y Yanina Latorre sobre la mesa, Ximena prosiguió: “La amiga en cuestión era Silvina Luna. Silvina después recompuso con todo el mundo. Ella siempre fue más buena que yo”.

Recordando algunas de las feroces peleas mediáticas con Eliana, como el cachetazo de Guercio a Marcelo Polino en Intrusos por sugerir que ella era “gato”.

Capristo evocó el día que la exvedette la atacó con un discurso xenofóbico: “Guercio me dijo que yo era una ‘negra boliviana’. Eso fue en Intrusos”.

XIMENA CAPRISTO CONTÓ DE LA RECONCILIACIÓN CON ELIANA GUERCIO

En ese marco, y a sabiendas que estas palabras harán que Guercio se enfade, Ximena contó que cuando Eliana volvió a vivir a la Argentina se acercó a ella y que tuvo un noble gesto cuando falleció Luna.

“Cuando murió Silvi, ella me mandó un mensaje. Buena onda. Eliana ahora es otra mina. En ese momento, necesitaba un abrazo y se lo di”, expuso la panelista de SQP.

“Después me la encontré en la cancha de Boca y buena onda, también”, concluyó, tras un relato retro picantísimo.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.