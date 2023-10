En 2008 Gerardo Sofovich apostó por No somos santas, una obra que no funcionó como esperaba y terminó siendo levantada tras una breve temporada. Nazarena Vélez y Eliana Guercio eran dos de sus protagonistas. Sin embargo, la relación no era la mejor y la panelista de LAM no tuvo las mejores palabras sobre la esposa de Sergio Romero.

Todo comenzó con Yanina Latorre, peleadísima con la exvedette. “Guercio es la que le pegó a Polino, la que fajó a gente en una peluquería. Hoy me llegaban cosas que te hizo a vos y terminaste internada”, le dijo a Nazarena.

“No me acuerdo nada. No era una buena etapa mía tampoco”, aseguró, para dejar en claro que está todo mal con la panelista de Polémica en el bar. “No creo que me haya mandado Guercio a un hospital. Nunca tuvo en mí esa importancia”, disparó, filosa.

Foto: Web Por: Ivan Basso

NAZARENA LLAMÓ “MALA COMPAÑERA Y PEDANTE” A ELIANA GUERCIO

“No era buena compañera. Acá vino Mónica Farro y dijo eso. Eliana decía que yo a todas las compañeras las había dado, pero no la querían”, aseguró, sobre aquellos años.

“Era pedante, no se unía al grupo. Parecía que estaba haciendo un favor yendo a trabajar. Gerardo quería mucho la dupla de nosotras dos en No somos santas”, rememoró, sobre un conflicto que parecía tener su origen en la gran pelea de aquel momento entre Florencia de la Ve con Nazarena.

“Ella venía del grupo de Florencia, no teníamos buena onda. Tenía algo… Seguramente ha cambiado. Tenía una cosa chocante y pedante”, lanzó.