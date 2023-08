La hincha número uno de Sergio Romero es, sin dudas, Eliana Guercio. Cada partido de Boca, o del equipo en donde esté su marido, lo vive y lo sufre de cerca desde la tribuna y en el ciclo radial de Santiago del Moro el conductor la sorprendió con una consulta… ¡sobre sus looks!

“¿Es cierto que pediste que no te hagan los planos cuando vas a la cancha?”, preguntó, divertido el animador de El Club del Moro (La 100) por cómo la exvedette va a alentar a Chiquito. “No”, contestó, tentada de risa mientras reconocía que producir se para la cancha no es lo que más le divierte.

“Ahora me maquillo más regia y todo. Vos no sabés cómo me acuerdo de vos cada vez que me voy a hacer un brushing para ir a la cancha. En la vida hice eso”, lanzó, con humor. “Bueno, no. Estoy mintiendo. En los países donde Sergio jugó sí porque iban todas emperifolladas”, reconoció.

ELIANA GUERCIO REVELÓ QUE HABLÓ CON WANDA NARA: “FUE EL DÍA QUE ME VIERON LLORANDO”

En medio de las especulaciones por la salud de Wanda Nara, Eliana Guercio reveló que charló por teléfono con la conductora y de MasterChef. “Yo hablé con Wanda y fue el día que me vieron llorando. Algunos inhumanos dudaron de mi llanto, pero hoy un periodista dijo ‘tampoco es Norma Aleandro para hacer esa actuación’”, contó Eliana en Polémica en el bar.

“Me enteré de que uno de los chicos, no voy a decir cuál para no exponerlo, le escribió a la tía (Zaira Nara) para preguntarle si era verdad que su mamá estaba enferma. Ella lo contuvo y le explicó que había que esperar los resultados. Por eso no podía entender que su papá estuviera sentado delante de mí. Estaba desencajada la realidad de lo que estaba viendo, con lo que estaba viviendo”, contó refiriéndose al día en que Andrés Nara fue invitado a Polémica en el Bar.

Además, explicó por qué Wanda no cuenta públicamente cuál es su diagnóstico médico. “Es verdad que ella hace todo púbico, pero previo a que esto pase, habló con su hijo; ella maneja sus tiempos. Por eso está bueno dejar en claro que lo va a manejar en la privacidad”, sentenció, contundente.