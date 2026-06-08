La productora y directora Carla Calabrese presentó oficialmente al elenco argentino de “El curioso incidente del perro a medianoche”, la multipremiada obra de Londres y Nueva York que estrenará el próximo jueves 18 de junio en el Teatro Maipo de Buenos Aires.

En el marco de la celebración por los 20 años de The Stage Company en la Argentina, la reconocida empresaria teatral apuesta nuevamente por uno de los mayores éxitos internacionales de los últimos tiempos, basado en la célebre novela de Mark Haddon y adaptado al teatro por el dramaturgo inglés Simon Stephens.

La nueva versión argentina de “El curioso incidente del perro a medianoche” estará protagonizada por Iñaki Aldao, quien interpretará a Christopher, acompañado por Mela Lenoir en el rol de la madre y Andrés Bagg como el padre.

“El curioso incidente del perro a medianoche” en el Maipo

“El curioso incidente del perro a medianoche” en el Maipo

“El curioso incidente del perro a medianoche” en el Maipo

“El curioso incidente del perro a medianoche” en el Maipo

El destacado elenco también está integrado por Pablo Sultani, Silvana Tomé, Bruno Pedicone, Gabriela Bevacqua, Gabriel Machado, Graciela Pafundi, Pat González Ericcson, Theo Piñeyro, Carlos Simón, Nicolás Sousa, Lali Vidal, Tomás Albertoni, Matías Albizzati y Carla Calabrese, quien además tendrá un papel clave dentro de la historia.

La obra cuenta la historia de Christopher, un adolescente con una inteligencia extraordinaria cuya vida cambia por completo cuando descubre muerto al perro de su vecina. A partir de ese momento, comienza una investigación que lo llevará a descubrir impactantes secretos familiares.

“El curioso incidente del perro a medianoche” ya había sido presentada en la Argentina en 2019, donde se convirtió en uno de los mayores fenómenos teatrales de la temporada y logró récords de recaudación. Sin embargo, el espectáculo debió bajar de cartel debido a la pandemia.

Ahora, siete años después de aquel éxito, la obra vuelve renovada con una impactante puesta en escena, tecnología de luces y sonido de última generación y una propuesta visual nunca antes vista en un escenario argentino.

“El curioso incidente del perro a medianoche”: funciones y entradas

La producción se presentará desde el 18 de junio en el Teatro Maipo con tres funciones semanales.

Las entradas ya se encuentran disponibles en la boletería del Teatro Maipo, ubicado en Esmeralda 443, y también a través de Plateanet