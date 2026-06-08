En medio del profundo dolor por el crimen de Agostina Vega, la adolescente asesinada en Córdoba, su abuela Elizabeth volvió a conmover con un estremecedor testimonio al revelar el contenido de una carta que encontró entre las pertenencias de su nieta y que luego presentó ante la Justicia.

En un móvil para La Mañana con Moria, la mujer explicó por qué decidió entregar el escrito al fiscal y aclaró algunas versiones que circularon sobre el documento: "Agostina sufrió mucho con su papá”, expresó con firmeza al comenzar su relato.

Elizabeth recordó que cuando habló públicamente sobre el hallazgo utilizó una expresión que generó interpretaciones erróneas: “Cuando hablé de la carta que le llevé al fiscal, yo usé la frase ‘la última voluntad’. La última voluntad de mi nieta, usé la palabra ‘voluntad’”, señaló.

Foto: Captura (eltrece)

Luego explicó cuál era el verdadero contenido del texto que escribió la adolescente: “Lo que ahí dice mi nieta es lo que ella sentía por su papá, lo que su papá le había hecho vivir a ella”, afirmó.

Según contó, la joven habría escrito esas palabras con la intención de entregárselas a su padre en algún momento: “Yo usé la palabra voluntad, porque dije esa palabra, porque yo calculo que esa carta se la dirigía a su papá y esperaba entregársela en algún momento”, detalló.

Tini Stoessel pidió justicia y cuestionó la persistencia de los femicidios en la Argentina. Por: Captura

La mujer también respondió a quienes cuestionaron el momento en que apareció el escrito y explicó por qué la familia tardó en encontrarlo: “Después nos criticaron ‘¿cómo el último día nosotros íbamos a encontrar justo esa carta?’. A ver, no entrábamos a la habitación, no veíamos sus cosas porque nos dolía el alma. No revisábamos sus cositas”, manifestó visiblemente afectada.

Finalmente, relató cómo fue el instante en que dio con el documento escondido en el armario de su nieta: “Tuve que ir a buscar la ropa para que le pusieran para el cajón. Por eso encontré esa carta”, concluyó, muy quebrada.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género llamá al 144 las 24 horas.

Elizabeth: “Lo que ahí dice mi nieta es lo que ella sentía por su papá, lo que su papá le había hecho vivir a ella”.

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EL ESTREMECEDOR HALLAZGO DE LA ABUELA DE AGOSTINA VEGA: “ENCONTRÉ LA ÚLTIMA VOLUNTAD DE MI NIETA EN UNA CARTA”

En medio del profundo dolor por el femicidio de Agostina Vega, una nueva revelación sacudió al caso de la adolescente que conmovió a un país. Elizabeth, la abuela de la joven asesinada en Córdoba, contó que encontró una carta escrita por su nieta que podría convertirse en una pieza clave para la investigación.

La mujer habló con la prensa en medio de la marcha de Ni Una Menos y sorprendió al revelar la existencia del escrito: “Nosotros lo que aportamos fue la última voluntad de mi nieta”, expresó, conmovida.

Acto seguido, detalló dónde halló el documento que ahora está en manos de la Justicia: “La última voluntad de mi nieta en una cartita que ella tenía en un cajoncito de su ropa interior que yo encontré esta mañana”, relató, muy movilizada.

Foto: Captura (TN)

Por último, consultada sobre qué decía exactamente la carta, Elizabeth optó por no brindar detalles públicos sobre su contenido: “Prefiero en este momento no decirlo”, cerró, a flor de piel.

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