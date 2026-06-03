El velatorio de Agostina Vega encontró a sus padres devastados y cada con sus crisis de angustia, luego del brutal famicidio que la Justicia le imputa a Claudio Barrelier.

Por un lado, Melisa Heredia permanece internada desde el sábado y su salud preocupa a todos.

“Está un poquito complicada, clínicamente está bien pero el tema psicológico es complicado”, contó Miguel, el abuelo materno de la chica de 14 años.

El papá de Agostina Vega reclamó justicia y pidió que sumen imputados a la causa.

Por ese motivo Melisa no se había presentado a las 14 al comienzo del velatorio de su nena.

Descompensación del papá de Agostina Vega y postergación del velatorio

Por otra parte, Gabriel Vega, el papá de Agostina, estuvo presente para darle el último adiós a la niña.

Sin embargo, en pleno funeral sufrió una descompensación que motivó la postergación de la ceremonia.

Y si bien en un primer momento se especulaba con que habría dos velatorios, a raíz de la postergación desde el entorno de la familia de Agostina deslizaron que ambos padres compartirían el doloroso momento juntos.

Horas antes Gabriel se había mostrado fuerte para ampliar la denuncia judicial y mediática contra quienes consideraba cómplices de Claudio Barrelier, el hasta ahora único señalado por el crimen de Agostina Vega.