La marcha de Ni Una Menos estuvo atravesada este año por el dolor, la indignación y el reclamo de justicia por los recientes femicidios que conmocionaron al país. Entre las voces que más impactaron durante la movilización que se hizo en Córdoba (y en otro puntos del país) estuvo la de Elizabeth, la abuela de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en aquella provincia.

Visiblemente quebrada, la mujer habló ante la prensa y realizó un desesperado pedido para que la muerte de su nieta sirva para generar cambios en los mecanismos de búsqueda y atención a las denuncias de desaparición: “Lo único que pedimos es que eso cambie, que la muerte de mi nieta no sea en vano”, expresó con la voz entrecortada, tal como se pudo ver en C5N.

Luego apuntó contra la falta de respuesta de las autoridades cuando la familia denunció la desaparición de la adolescente: “Que las personas que están en los lugares donde tienen que recibir las denuncias, cuando van las mamás pidiendo por favor por sus hijas, las tomen en serio. Así sea que su hija se fue de joda, primero que investiguen. Si se fue y volvió, todos contentos. Pero si no, que se investigue”, reclamó.

Foto: Captura (C5N)

En uno de los momentos más conmovedores de su testimonio, Elizabeth vinculó directamente el desenlace fatal con la demora en la respuesta de las autoridades: “Que no sea en vano la muerte de mi nieta. Porque mi nieta hoy está donde está porque no actuaron cuando lo tenían que hacer. Cuatro días esperaron”, repitió con dolor.

Además, denunció el sufrimiento que atraviesa Melisa, la madre de Agostina, tras el crimen de su hija: “Hoy hacen una carnicería con mi pobre hija, que también es víctima. Por eso estamos nosotros acá. Mi hija no se puede levantar de una cama, está dopada por la desaparición y la muerte de su hija porque no lo puede aceptar”, expresó.

Tini Stoessel pidió justicia y cuestionó la persistencia de los femicidios en la Argentina. Por: Captura

Durante su intervención, la mujer también envió un mensaje directo a las autoridades y pidió que quienes ocupen cargos sensibles tengan empatía para escuchar a las familias que buscan ayuda: “Por favor, a quienes nos gobiernan, cuando pongan gente en esos lugares, que sea gente que tenga empatía, humanidad, que sepan escuchar al otro, que le presten atención a las madres”, manifestó.

“Porque no van ahí porque están de joda o están perdiendo el tiempo en su casa. Van porque están preocupadas por sus hijos. Por favor, les pedimos que no sea en vano la muerte de mi nieta. Que se haga justicia por Agostina”, cerró, a flor de piel.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género llamá al 144 las 24 horas.

Elizabeth: “Lo único que pedimos es que eso cambie, que la muerte de mi nieta no sea en vano”.

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EL PAPÁ DE AGOSTINA VEGA PIDIÓ UN MINUTO DE SILENCIO ANTES DE UNA CONFERENCIA Y QUEBRÓ EN LLANTO

Un momento de profunda conmoción se vivió este martes antes de una conferencia de prensa vinculada al crimen de Agostina Vega cuando su padre, Gabriel Vega, tomó la palabra y pidió un minuto de silencio en homenaje a su hija.

Tal como se pudo ver en TN, Gabriel interrumpió el inicio de la conferencia para hacer un pedido especial: “Yo lo primero que quiero decir, que desde que Agostina... que ya sabemos todo lo que pasó a la negra, nadie, ninguno, hizo un minuto de silencio por ella”, expresó.

Luego, solicitó: “Entonces a todos los que están en esta sala, a todas y a todos los que nos están escuchando, por favor, un minuto de silencio por Agostina”.

Foto: Captura (TN)

En medio de un clima cargado de dolor, Gabriel dejó en claro cuál es su objetivo principal: mantener viva la memoria de su hija y exigir que se conozca toda la verdad sobre lo sucedido. “Esto es por ella y para que se sepa la verdad. Y una buena vez por todas se sepa la verdad”, afirmó.

“Y que el foco se centre en ella. En la investigación, en toda la gente que es cómplice de esta situación”, sostuvo, desbordado y muy movilizado por este profundo dolor.

Finalmente, visiblemente indignado, Gabriel se refirió al principal acusado, Claudio Barrelier (actualmente detenido) con durísimas palabras: “No sé ni cómo llamarlo. No sé cómo describirlo. Es un psicópata, enfermo, hijo de mil pu.... Porque no sé cómo describirlo. No tiene nombre”.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género llamá al 144 las 24 horas.