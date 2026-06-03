Mientras avanza la investigación por el femicidio de Agostina Vega, una joven que denunció a Claudio Barrelier en 2025 decidió romper el silencio y contar el dramático episodio que vivió dentro de la misma vivienda que hoy está bajo la lupa de la Justicia. Su testimonio reavivó interrogantes sobre los antecedentes del acusado y el tratamiento judicial que tuvo aquella causa.

La mujer relató que tenía 20 años cuando logró escapar de una casa ubicada en barrio Cofico, en Córdoba. Según contó, había ingresado al domicilio junto a Barrelier sin sospechar lo que ocurriría después. Sin embargo, una vez adentro, comenzó a sentir que algo no estaba bien.

“Presentía que algo iba a pasar”, recordó en diálogo con Cadena 3. De acuerdo con su versión, el hombre cerró la puerta, comenzó a recorrer distintos ambientes de la vivienda y luego exhibió un arma de fuego. A partir de ese momento, la situación se volvió aterradora.

EL RELATO DE LA JOVEN QUE LOGRÓ ESCAPAR

La denunciante aseguró que Barrelier le pidió el teléfono celular y comenzó a interrogarla sobre quién conocía su ubicación y quién sabía que ella estaba allí. Después, afirmó que la obligó a quitarse la ropa y le explicó que debía mostrarse ante supuestas personas que llevarían dinero y necesitaban confiar en ella.

“Estaba desesperada y llorando”, recordó la joven, quien aseguró que intentó apelar a la empatía de su captor para que desistiera de su accionar.

Según su declaración, el acusado tenía en sus manos una pistola y una cinta adhesiva. Luego la habría inmovilizado atándole manos y pies, además de cubrirle la boca. Sin embargo, un descuido le permitió encontrar una oportunidad para escapar.

“Los pies no habían quedado bien atados. Salí corriendo como pude”, relató. Al llegar a la calle, fue auxiliada por un grupo de jóvenes que le prestaron ropa y la ayudaron a pedir asistencia.

LA DENUNCIA CONTRA CLAUDIO BARRELIER

Tras escapar, la víctima solicitó la presencia de la Policía y advirtió que el hombre estaba armado. También manifestó su preocupación porque sus pertenencias habían quedado dentro de la vivienda.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, Claudio Barrelier negó conocerla, según sostuvo la denunciante. Posteriormente se realizó un allanamiento en la propiedad, donde se encontraron algunas prendas de la joven, aunque no habrían aparecido ni el teléfono celular ni las armas que ella describió en su relato.

Claudio Barrelier y Agostina Vega (Fotos: capturas TN)

La causa derivó en la detención del acusado, aunque recuperó la libertad pocas semanas después tras pagar una fianza. La mujer cuestionó esa decisión y aseguró que aportó pruebas suficientes para sostener la investigación.

“AGOSTINA VEGA NO TUVO LA MISMA SUERTE”

La joven también expresó su indignación al revelar que había solicitado ser notificada si Barrelier era liberado, pero aseguró que nunca recibió ninguna comunicación oficial.

Conmovida por el caso de Agostina Vega, reconoció que sintió miedo al enterarse de que la joven había ingresado a la misma vivienda de barrio Cofico.

“Podría haber sido yo. Ella no tuvo la misma suerte que tuve yo de poder salir”, expresó.

A más de un año de aquella denuncia, la mujer admitió que todavía convive con el temor, aunque decidió hablar públicamente porque considera que su testimonio puede aportar elementos para que se esclarezca el caso.

“Todavía tengo miedo, pero quiero que se haga justicia”, concluyó.