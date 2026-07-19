Las historias de asesinos profesionales forman parte del ADN del cine de John Woo, pero esta vez el director de Hong Kong decidió volver sobre una de sus obras más influyentes para ofrecer una nueva mirada. La asesina (The Killer) reimagina el clásico que él mismo filmó en 1989 y traslada la acción a París, con una protagonista femenina y una historia que combina persecuciones, dilemas morales y espectaculares secuencias de acción.

Con un elenco encabezado por Nathalie Emmanuel (Rápidos y Furiosos y Juego de Tronos) y Omar Sy (Lupin), la producción recupera muchos de los temas clásicos de Woo, como el honor, la redención y los vínculos inesperados entre perseguidor y perseguido.

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La película de 126 minutos que puede verse en Netflix cuenta con el guion de Brian Helgeland, ganador del Oscar por Los Ángeles al desnudo (L.A. Confidential), junto con Josh Campbell y Matt Stuecken.

De qué trata La asesina

Zee es una asesina a sueldo reconocida por su precisión y por una regla que nunca rompe: evitar víctimas inocentes. Sin embargo, durante una misión en un club nocturno de París, una joven pierde la vista como consecuencia del operativo.

Zee es una asesina a sueldo reconocida por su precisión en la película de 126 minutos.

A partir de ese momento, la protagonista comienza a cuestionar el trabajo que realizó durante años y decide proteger a la mujer afectada, una decisión que la enfrenta tanto con la organización criminal para la que trabaja como con la policía.

Entre quienes siguen su rastro aparece Sey, un experimentado inspector que poco a poco comprende que la asesina no responde al perfil habitual de una criminal despiadada. Esa relación, marcada por la desconfianza inicial, se transforma en uno de los ejes del relato.

El tráiler de The KIller, dirigida por John Woo.

Mientras distintos grupos intentan eliminarla, Zee deberá elegir entre completar la misión que le fue encomendada o romper definitivamente con el mundo al que perteneció.

El regreso de un clásico de John Woo

Más que una remake escena por escena, La asesina funciona como una reinterpretación contemporánea de The Killer, considerada una de las películas más influyentes del cine de acción de Hong Kong.

Woo conserva varios elementos de la obra original, como el conflicto moral del asesino profesional y la relación entre el criminal y el policía que intenta capturarlo, aunque modifica personajes, escenarios y parte de la historia para adaptarla a un nuevo contexto.

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El traslado de la acción a París también permite desarrollar espectaculares persecuciones y tiroteos en escenarios emblemáticos.

Qué destacó la crítica

La puesta en escena de las secuencias de acción, el uso de la cámara lenta y las coreografías de los enfrentamientos fueron algunos de los aspectos más elogiados.

También recibió buenas críticas el trabajo de Nathalie Emmanuel, que consigue aportar humanidad a una protagonista marcada por los remordimientos, y la química que desarrolla con Omar Sy a medida que avanza la historia.

Omar Sy, el actor de Lupin, ahora se luce en La asesina, por Netflix.

Pese a que apuntan que la nueva versión no alcanza el impacto revolucionario del clásico de 1989, logra funcionar como un thriller sólido.

Cómo es el reparto de La asesina