Tras compartir pantalla en la exitosa primera temporada de True Detective y mantener una amistad de más de dos décadas, Matthew McConaughey y Woody Harrelson vuelven a trabajar juntos, aunque esta vez muy lejos del policial.

Brothers es la nueva apuesta de Apple TV+, una comedia que juega con la química entre ambos actores y con un rumor que ellos mismos alimentaron durante años: la posibilidad de que sean hermanos.

La primera temporada de la serie está compuesta por 8 episodios de unos 30 minutos cada uno. Fue creada por David West Read, guionista y productor de Schitt’s Creek, ganadora de nueve premios Emmy.

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Aunque los personajes son ficticios, ambos actores interpretan versiones exageradas de sí mismos, en una propuesta que toma elementos reales de su amistad para construir una comedia de enredos.

De qué trata Brothers

La historia comienza cuando Matthew McConaughey y Woody Harrelson deciden convivir junto a sus respectivas familias en un enorme rancho de Texas.

Brothers parte de una relación auténtica: ambos protagonistas son amigos desde hace muchos años.

Lo que parecía una buena idea rápidamente se transforma en un caos. Las diferencias de personalidad, los distintos estilos de crianza y la convivencia permanente generan una sucesión de conflictos cotidianos que ponen a prueba una amistad construida durante años.

La serie juega constantemente con la imagen pública de ambos actores. McConaughey aparece como una persona metódica y muy estructurada, mientras que Harrelson encarna una personalidad mucho más relajada e imprevisible. Esa oposición funciona como el principal motor del humor.

A medida que avanzan los episodios, la convivencia también reaviva viejas historias compartidas y el conocido rumor de que ambos podrían tener un vínculo familiar más cercano del que siempre imaginaron.

Inspirada en una amistad real

Uno de los aspectos más llamativos de Brothers es que parte de una relación auténtica: ambos protagonistas son amigos desde hace muchos años y trabajaron juntos en distintas oportunidades, especialmente en True Detective, una de las series más reconocidas de HBO.

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En los últimos tiempos ambos revelaron públicamente que existe la posibilidad de que compartan un parentesco biológico, a partir de una historia familiar relacionada con sus padres ocurrida décadas atrás.

La dupla trabajó en True Detective, una de las series más reconocidas de HBO.

El creador David West Read utiliza ese punto de partida para construir una sitcom donde los protagonistas se ríen de sí mismos y de la imagen que Hollywood proyectó sobre ellos durante años.

La química como motor

Las primeras reseñas coincidieron en señalar que el mayor atractivo de la serie reside en la química natural entre McConaughey y Harrelson, quienes trasladan a la pantalla una complicidad construida durante décadas.

Brothers apuesta por un humor basado en las relaciones familiares, la convivencia y la capacidad de ambos actores para parodiar su propia trayectoria.

Cómo es el reparto de Brothers