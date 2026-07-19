Mex Urtizberea participó del acto escolar de su nieta Lila Ingaramo, la hija de Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo.

La encargada de mostrar el momento fue Violeta Urtizberea, quien compartió un video en sus redes sociales en el que se ve a su papá conduciendo la celebración por el Día de la Independencia argentina en la escuela de la pequeña, fruto de su relación con el músico Juan Ingaramo.

EL DIVERTIDO ROL DE MEX URTIZBEREA EN LA ESCUELA DE SU NIETA

Con un micrófono en la mano y su característico sentido del humor, Mex tomó las riendas del acto y animó a las familias presentes con la naturalidad que lo caracteriza.

“Mi papá también conduce actos escolares”, escribió Violeta junto a las imágenes, acompañando la publicación con un tono divertido.

Crédito: Instagram

En el video se escucha al artista presentar la celebración mientras recibe la respuesta del público, generando un clima distendido que despertó aplausos y sonrisas entre quienes asistieron al evento.

VIOLETA URTIZBEREA MOSTRÓ SU FACETA MÁS FAMILIAR

Acostumbrada a compartir algunos momentos de su vida cotidiana, la actriz eligió esta vez retratar una escena muy especial: la complicidad entre su padre y su hija.

Las imágenes reflejan a Mex Urtizberea disfrutando plenamente de su rol de abuelo y acompañando a Lila en una fecha significativa para la comunidad educativa.