A dos años de la muerte de Silvina Luna, sus amigos y seres queridos continúan recordándola con profundo cariño. En esta oportunidad, fue Ximena Capristo quien compartió un mensaje muy emotivo dedicado a la modelo y actriz, con quien tuvo una estrecha amistad.

Los problemas de salud en la rosarina comenzaron a causa de una cirugía estética de glúteos.

LAS PALABRAS DE XIMENA CAPRISTO A SILVINA LUNA, A DOS AÑOS DE SU MUERTE

“Tu luz sigue brillando y vive en quienes te amamos”.

“Hoy se cumplen dos años de este desenlace horrible que jamás hubiera imaginado”.

“Te extraño mucho, gordi”, escribió la panelista de SQP en una historia que subió a Instagram, el 31 de agosto, con el corazón roto.

Foto: Instagram.

MURIÓ SILVINA LUNA: LAS CAUSAS DE SU MUERTE

Silvina Luna falleció el 31 de agosto de 2023, a los 43 años, tras una larga lucha contra las complicaciones derivadas de una cirugía estética que le realizaron en 2011.

En aquel procedimiento, el médico Aníbal Lotocki le aplicó sustancias tóxicas (polimetilmetacrilato) que con el tiempo le provocaron daños renales e hipercalcemia (exceso de calcio en la sangre). Esto derivó en una insuficiencia renal crónica, por la que estuvo varios años en tratamiento y necesitaba diálisis.

A mediados de 2023, su estado de salud empeoró: fue internada en el Hospital Italiano, donde permaneció 79 días peleando por su vida, hasta que finalmente murió a causa de un cuadro de infección generalizada (sepsis) agravado por su condición renal.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.