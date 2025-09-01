A dos años de la muerte de Silvina Luna, su amigo y excompañero de Gran Hermano, Gustavo Conti, la recordó con un mensaje cargado de emoción y nostalgia. El actor eligió sus redes sociales para expresar el vacío que dejó la modelo y actriz, y cómo el paso del tiempo no logró aliviar el dolor de su ausencia.

“Siento que el tiempo se detuvo”, escribió Conti en su cuenta de Instagram, junto a una foto en la que se lo ve abrazando a Silvina. “Parece mentira que ya pasaron dos años. Te extraño todos los días”, agregó, dejando en claro que el vínculo que los unía sigue intacto a pesar de la distancia física.

El posteo de Gustavo Conti sobre Silvina Luna, a dos años de su muerte (Foto: Instagram @gusconti)

Leé más:

GUSTAVO CONTI Y UN LAZO DE AMISTAD CON SILVINA LUNA QUE TRASCIENDE EL TIEMPO

La relación entre Gustavo y Silvina nació en la casa de Gran Hermano 2001, donde compartieron risas, confidencias y sueños. Con el correr de los años, la amistad se fortaleció y ambos se acompañaron en los momentos más importantes de sus vidas.

La muerte de Silvina, ocurrida en agosto de 2023, marcó un antes y un después para Conti, quien desde entonces suele recordarla con palabras sentidas y fotos que reflejan la complicidad que los unía.

Gustavo Conti y Silvina Luna (Fotos: capturas Telefe)

En su mensaje, Gustavo confesó que la herida sigue abierta: “No hay día que no piense en vos. Me cuesta aceptar que no estás, pero sé que donde estés, estás brillando como siempre”. Sus palabras conmovieron a sus seguidores, que no tardaron en sumarse al homenaje con mensajes de cariño y recuerdos para la modelo.

Silvina Luna falleció tras una larga lucha por su salud, y su partida dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo y en quienes la conocieron de cerca.

Leé más:

El Polaco se mostró con su ex Valeria Aquino y un detalle hizo recordar a su noviazgo con Silvina Luna

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.