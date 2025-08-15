Después de las polémicas por sus recientes fotos subidas de tono, El Polaco volvió a ser noticia en redes sociales, pero esta vez por un motivo muy distinto: publicó una imagen junto a su hija Alma y su expareja Valeria Aquino, en el marco del cumpleaños número 12 de la adolescente.

“12 años, mi amor. Almita, te amo con mi vida”, escribió el cantante de cumbia, con un emotivo mensaje que conmovió a sus seguidores.

Muchos destacaron el notable crecimiento de Alma, pero lo que más sorprendió fueron los comentarios sobre el parecido de Aquino con Silvina Luna, la recordada actriz y modelo rosarina.

El Polaco celebró el cumpleaños de su hija y el parecido de su ex a Silvina Luna sorprendió en redes. CRÉDITO: Instagram

LA REACCIÓN DE LOS SEGUIDORES DE EL POLACO

“No jodan, se parece demasiado a Silvina”, “Tuve que mirar bien porque es muy parecida a Luna”, “Cuántos creyendo que es Silvina” y “No se puede creer” fueron algunas de las reacciones que recibió el posteo. Incluso, varios fans de Luna expresaron su asombro ante el parecido.