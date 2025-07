El Polaco fue al programa de Vero Lozano y terminó asumiendo que un día le mintió a Barby Silenzi para encontrarse con la China Suárez.

En 2022, el cantante sacó una canción con Eugenia y, según su expareja y madre de la pequeña Abril, le dijo que se iba a una reunión y era mentira.

Foto: captura de pantalla de Telefe, Cortá por Lozano.

POR QUÉ EL POLACO SE ENCONTRÓ EN SECRETO CON LA CHINA SUÁREZ

Vero Lozano: -¿Es verdad que una vez te escapaste para hacer un TikTok con la China?

El Polaco: -Ay, estás...

Vero: -Lo dijo Barby hoy. Estoy muy actualizada.

El Polaco: -No sé si me escapé. No me acuerdo.

Vero: -Pero vos grabaste un tema con Eugenia.

El Polaco: -Pero, ¿qué dijo Barby? Repetime un poquito.

Vero: -Que te escapaste para hacer un TikTok con la China Suárez y que a ella le dijiste que tenías una reunión con la discográfica y te habías perfumado todo.

El Polaco: -Habrá sido así, pero se lo dije para que no me rompa los huev... Tener que mentirle para hacer algo, es feo. Igual, no me acuerdo si pasó.

