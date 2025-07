En medio de la polémica con Mauro Icardi y la China Suárez, Natasha Rey saltó al centro de la escena por sus dichos del pasado: se operó con Aníbal Lotocki y brindó su parecer.

La vedette uruguaya se sometió a una cirugía estética de glúteos en 2013 con el médico argentino.

Con el paso de los años, las denuncias sobre Lotocki se multiplicaron por mala praxis y uso de ácidos, grasas y elementos adulterados. Ello causó graves daños en varios pacientes e incluso la muerte de otros, como la de Silvina Luna en 2023.

Natasha Rey se operó en 2013 con Aníbal Lotocki | Créditos Instagram @lotockianibal

Fue entonces cuando se profundizó en la investigación sobre el accionar del cirujano argentino, la que derivó en una condena a ocho años de prisión.

NATASHA REY DEFENDIÓ A LOTOCKI

Luego de la muerte de Silvina Luna en 2023, varios personajes mediáticos expresaron qué experiencia tenían con Lotocki.

Natasha Rey expresó en diálogo con el programa ‘Algo Contigo’: “Que se haga justicia si la ley y los médicos determinan que lo que tenía puesto era un veneno. Pero lo tiene que hacer la ley, no la gente, esto es un linchamiento”.

Natasha Rey se operó en 2013 con Aníbal Lotocki | Créditos Instagram @angeldebritooki

A ello agregó: “Me puse grasa y el producto que se cuestiona, el metacrilato. Me hice estudios y tengo todo bien. Acá me hicieron cualquier cosa, me operé cuatro veces y hasta me pusieron las prótesis mamarias al revés. Mala praxis hay en todos lados. No me interesa defender a nadie”.

Finalmente, Rey sentenció: “No pongo en tela de juicio que Silvina Luna tuviera eso en el cuerpo, eso la justicia lo va a determinar. Yo tengo todo bien, me revisé, me hago análisis una vez por año. Ponele que hay 4000 personas operadas por este hombre y hay diez con problemas. A mí en Uruguay me hicieron destrozos y me lo arregló él”.