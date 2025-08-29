El 31 de agosto de 2023, murió Silvina Luna en el Hospital Italiano, tras 79 días de internación y más de una década de luchar por su salud, tras la mala praxis de Aníbal Lotocki.

Este 29 de agosto, Soledad Rodríguez, conocida junto a su hermana Victoria como “las mellizas Petardo”, salió al aire en A la Barbarossa y recordó a su amiga con amor, faltando dos días para que se cumplan dos años de su temprana partida física.

A DOS AÑOS DE LA MUERTE DE SILVINA LUNA: LA PALABRA DE SU AMIGA SOLEDAD

“Fuimos muy amigas. Muchos años. Lo más importante es recordar a Silvina con mucha alegría, porque ella era eso”, comenzó diciendo Soledad.

Y continuó: “Incluso cuando le diagnosticaron la enfermedad, siempre estuvo positiva, con alegría y feliz”.

“Así queremos recordarla ahora. Pasaron dos años, pero para nosotras no hay un día de nuestra vida que no la recordemos, que no hablemos de ella".

“Nos parece que todo lo que vivimos es una pesadilla y nos parece que no es verdad que Silvina no esté con nosotros”, aseveró una de las amigas más cercanas de Luna.

SILVINA LUNA, PRESENTE EN EL CORAZÓN Y EN LOS SUEÑOS DE SUS AMIGAS

“Siempre, en el chat de mejores amigas, siempre nos contamos que soñamos con ella y nos acordamos con una sonrisa, tratamos de quitarle el drama y de quedarnos con lo mejor, después de haber vivido todo lo que vivimos”, expuso Soledad.

“A Sil la tenemos recontra presente, es como una hermana para nosotras, Sil. La conocemos desde el 2000. La sentimos como una hermana”, continuó.

Y Soledad Rodríguez cerró el emotivo móvil contando que Silvina, desde el día de su muerte, se hace presente en los sueños de todas sus amigas.

“Siempre sueño con Sil. Todas soñamos con ella. Son sueños re lindos. Todo el tiempo soñamos con ella. Siento que es una manera de comunicarnos, de seguir estando relacionadas”, concluyó con los recuerdos y el amor por Silvina Luna vivos en su mente.

