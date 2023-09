Ximena Capristo despidió a Silvina Luna en su red social, con un desgarrador mensaje y algunas fotos que ilustran su amistad, de casi 22 años.

En 2001, Gran Hermano cruzó los caminos de Silvina y Ximena. Desde entonces, forjaron una entrañable relación. Incluso, Capristo y Gustavo Conti fueron dos de las personas del círculo íntimo de Luna que pudieron visitarla en el Hospital Italiano, donde, finalmente, el 31 de septiembre murió.

“Lo lamento tanto amiga. Siento un dolor tan profundo en mi alma y mi corazón está destrozado”, escribió Capristo en Instagram, junto a conmovedoras imágenes.

Desconsolada, Ximena agregó: “Sé que algún día nos volveremos a encontrar para seguir compartiendo risas. Te amo profundamente. Descansa en paz”.

LA FURIA DE XIMENA CAPRISTO CON ANÍBAL LOTOCKI

Silvina Luna estuvo internada tres meses en el Hospital Italiano, peleando con todas sus fuerzas por vivir, tras ser afectada su salud en 2010, año en el que puso su cuerpo en manos de Aníbal Lotocki.

Al mes y medio de la internación de la modelo y actriz rosarina, Ximena Capristo no solo tuvo la oportunidad de visitar a su amiga, también apuntó con vehemencia contra el cirujano.

“¡Tiene que estar preso! ¿Solo la inhabilitación? No me parece que haya que conformarse con eso. El tipo mató a un montón de gente”, dijo Capristo en nota con LAM.

“Todas las mujeres que se hicieron esto, famosas y no famosas, tienen una bomba en su cuerpo, a algunas no les detonó y ojalá que no le pase más a nadie”, expresó Ximena, con bronca y contundencia.