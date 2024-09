En medio del dolor que siente a un año de la partida de Silvina Luna, Majo Martino no pudo evitar quebrar en llanto al salir de la misa que se hizo en honor a la modelo y no escatimó en halagos para quien fue su gran amiga.

“Fue re conmovedor todo. Siempre la sentimos presente y eso es re importante, pero...”, atinó a decir la panelista de Mañanísima (el programa que conduce Carmen Barbieri por eltrece) tras salir de la Basílica María Auxiliadora, sin poder seguir hablando debido a la fuerte emoción que la invadió.

“Fue muy emotivo ver su foto y todos los que la amamos ahí alrededor. A ella la conocí hace un año y medio, pero tan fuerte fue ese encuentro, que tuvimos una amistad muy potente. Y, de hecho, una de las amigas me dijo que la última vez que la vio le habló de mí y le dijo que yo era una de sus amigas nuevas, pero de las que estaba siempre presente y que siempre le decía para salir y que ella se sentía contenta por eso”, agregó, en una nota que dio a Secretos Verdaderos.

“Eso me re emocionó y me puse a llorar porque dije, ‘siento como si te hubieran mandado a decirme esto, ¿entendés?’. En el último tiempo fuimos muy compañeras, ella fue una amiga de dar muy buenos consejos y de escuchar con el corazón, y contestar también desde ahí”, anadió.

Y cerró, a corazón abierto: “Ella siempre me pedía muchos consejos. Yo le decía que ella tenía que hacer lo que sintiera. Porque ella me decía, ‘¿qué hago?’, ‘¿doy tal nota?’, ‘¿cómo voy vestida?’. Y nada, yo la ayudaba un montón y ella a mí también en un montón de aspectos. Hay que recordarla con alegría y con amor, por supuesto, porque ella era eso. Era amor, alegría, ganas. Era muy genia, la verdad, admirable”.

EL LLANTO DE XIMENA CAPRISTO, A UN AÑO DE LA MUERTE DE SILVINA LUNA

Con el dolor marcado a fuego a un año de la muerte de Silvina Luna, Ximena Capristo no pudo evitar quebrar en llanto al hablar de cómo vive la ausencia de quien fue su gran amiga junto con su pareja, Gustavo Conti, con quien tiene a su hijo Félix.

“Yo pensé que que iba a poder salir (de la última internación). Pensé que, de última podía llegar a seguir con algún problema de salud, pero que no iba a tener este desenlace”, comenzó diciendo Ximena en una nota que dio a LAM.

“Una mina que es muy joven, luchadora y que le haya pasado esto por este tipo que no se le puede llamar médico, porque el médico sana, y este hombre no sana, sino que le puso ese material a muchas mujeres que aún no lo han dicho y que van camino al mismo desenlace de Silvina”, agregó, en referencia a Aníbal Lotocki, el médico que la operó años atrás y que en la actualidad está preso.

“Creo que en algún momento va a volver, son como las ganas que uno tiene, tal vez. Pero digo, ‘en algún momento va a volver y va a estar ahí con nosotros’. Lo sentimos así, Gus también lo siente igual. Como que Silvina está de viaje y en algún momento va a volver y nos vamos a juntar a reírnos y a hablar de boludeces”, agregó, con lágrimas en los ojos.

Y cerró, a flor de piel: “Ella está presente todo el tiempo. Está ahí todo el tiempo. Y yo lo prendo una vez muchas veces, porque le doy luz de esa forma. La tengo ahí en un portarretrato al lado de mi mamá y la recordamos todos los días con todo”.