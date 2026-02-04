El clamor de Silvina Luna para que Aníbal Lotocki sea juzgado con todo el rigor de la ley parece haber encontrado eco en la Justicia, luego de que la Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°60 ordenara que se amplíen las pericias médicas sobre sus restos.

El avance se dio tras el pedido de la fiscalía en la causa por homicidio simple contra el médico, ya que pone el foco en los controles y tratamientos que le hizo a la modelo fallecida el 31 de agosto de 2023.

Con lo cual, la lupa quedará puesta sobre las dos veces que Luna entró al quirófano de Lotocki, 3 de octubre y el 23 de noviembre de 2011.

En ese entonces, le aplicó un relleno con microesferas de polimetil metacrilato, en cantidades superiores a las permitidas.

Qué buscan con las nuevas pericias a Aníbal Lotocki

Con estas medidas de prueba se pretende determinar si al momento en que Luna le comentó a Lotocki de la aparición de granulomas se pudo haber realizado alguna práctica que evite la hipercalcemia, que la condenó a padecer insuficiencia renal.

Además, se investigará si los controles posteriores a las intervenciones fueron los pertinentes dada la magnitud de sus operaciones.

Por último, los peritos indagrarán si Lotocki estaba capacitado clínicamente para someter a Silvina Luna a los tratamientos y a la vez tomar las medidas necesarias para evitar el desenlace.

De hecho, Aníbal Lotocki ya fue condenado en segunda instancia a 8 años de prisión y 10 de inhabilitación profesional, por lesiones graves reiteradas y estafa contra Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Silvina Luna.