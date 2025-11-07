Este jueves comenzaron a circular las primeras imágenes de lo que será la serie biográfica de Silvina Luna, que se estrenará a medidados del año próximo protagonizada, entre otras, por Sandy Campal, que interpretará a la rosarina en su etapa de Gran Hermano.

Campal, actual Miss Universo CABA, habló con Ciudad Magazine sobre su admiración por Silvina y el mensaje que transmite la serie, así como también del proceso que atravesó para conseguir el papel que cambiará su carrera.

Ciudad Magazine: -¿Cómo te enteraste del casting? ¿Te llamaron o hiciste audiciones?

Sandy Campal: -Me convocó una agencia y me pidieron que enviara una presentación. Al día siguiente me informaron que había quedado preseleccionada y que querían verme de manera presencial para continuar con el casting. Hasta ese momento no sabía bien de qué se trataba, solo que sería la doble de cuerpo de una actriz. Luego me hicieron grabar algunas escenas y, al día siguiente, me confirmaron que había quedado seleccionada. No lo podía creer.

Sandy Campal (Foto: Instagram @sandycampal)

CM: -¿Qué significa Silvina Luna en tu vida?

SC: - Silvina Luna fue una mujer que marcó a toda una generación. Siempre la admiré por su autenticidad, su fuerza y su capacidad de reinventarse una y otra vez. Participar en un proyecto que cuenta su historia es algo muy especial para mí, porque detrás de su figura pública había una mujer que nos deja una gran enseñanza: la importancia de amarnos, de aceptarnos tal como somos y de cuidar nuestro cuerpo con conciencia y responsabilidad. Su historia nos invita a reflexionar y a elegir desde el amor propio, sin ceder ante los mandatos ni las presiones externas. Ojalá que inspire a muchas mujeres a valorarse, a escucharse y a priorizarse.

CM: -¿Cómo conociste a Silvina? ¿Fue en Gran Hermano o por otro de sus trabajos?

SC: - Sí, me acuerdo que era muy chica cuando la veía en Gran Hermano. Silvina tenía algo que llamaba la atención: su carisma, su frescura y esa energía tan auténtica que la hacía única. Con el tiempo, al conocer más sobre su historia, empecé a admirarla no solo como figura pública, sino como mujer.

CM: -¿A qué edad comenzaste tu carrera? ¿Este es tu debut como actriz o ya hiciste papeles en ficciones?

SC: - Comencé muy chica, alrededor de los 13 años, en el mundo del modelaje. Con el tiempo fui formándome y participando en campañas, pasarelas y distintos proyectos, desfilando también de manera internacional, lo que me permitió adquirir mucha experiencia y una mirada más amplia sobre la moda y el arte.

Además, tuve la oportunidad de ser parte del staff de bailarinas del Bailando, una experiencia que me ayudó a crecer escénicamente y a desenvolverme frente a las cámaras.

La serie de Silvina es mi debut como actriz en una ficción, y la verdad es que fue una experiencia increíble. Me descubrí en un rol completamente nuevo y me dieron muchas ganas de seguir explorando la actuación. Actualmente estoy estudiando teatro en Aptra, en la escuela de Javo Rocha, para seguir formándome y crecer como actriz.

Hoy en día soy Miss Universo CABA, título que me permitió potenciar mi voz, representar valores que me identifican y promover mensajes de inspiración para otras mujeres.

También tengo mi propia escuela de modelos, un espacio que creé con el propósito de compartir todo lo aprendido y acompañar a otras personas en su desarrollo profesional y personal dentro del mundo de la moda.

CM: -¿Cómo es la vida de una Miss Universo de la Ciudad?

SC: - Ser Miss Universo CABA es una experiencia increíble y muy enriquecedora. No se trata solo de una corona o un título, sino de una oportunidad para crecer, representar valores y transmitir un mensaje positivo. Me permitió conectar con muchas personas, participar en eventos, causas solidarias y espacios donde puedo inspirar a otras mujeres a confiar en sí mismas y a ir detrás de sus sueños.

A lo largo del año recibo distintas invitaciones a eventos, desfiles, presentaciones y actividades culturales, tanto dentro de la ciudad como en otras provincias. Es una experiencia muy linda porque cada encuentro me deja algo nuevo, y al mismo tiempo me permite seguir aprendiendo y expandiendo mi carrera.

CM: -¿futuros proyectos?

SC: - Tengo varios proyectos en camino que me entusiasman muchísimo. Por un lado, quiero seguir creciendo como actriz: estoy formándome en teatro y me gustaría continuar explorando ese camino en nuevas ficciones y proyectos audiovisuales.

También estoy trabajando en el desarrollo y expansión de mi escuela de modelos, para brindar más herramientas y abrir espacios donde las chicas puedan formarse no solo en pasarela, sino también en autoestima, comunicación y crecimiento personal.

Además, sigo impulsando mi marca de trajes de baño, Lebon Doré, un proyecto que creé con mucho amor y que continúa creciendo, combinando diseño, elegancia y autenticidad.

Y por supuesto, me gustaría seguir representando a mi ciudad y participar en más proyectos relacionados con el empoderamiento femenino y la conciencia corporal, porque creo que desde nuestro lugar podemos inspirar y generar cambios reales.

CM: -Muchas gracias por tus palabras y mucho éxito.

SC: -Gracias a vos.

