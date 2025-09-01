Este sábado en Secretos Verdaderos, Luis Ventura hizo mención a los dos años de la muerte de Silvina Luna y recordó un supuesto romance que la modelo había tenido con Diego Maradona en la época en la que ella trabajaba en El champán las pone mimosas, entre 2005 y 2006.

“Silvina fue un gran amor de Diego Armando Maradona“, aseguró Ventura y afirmó que “un reconocido abogado le prestaba el departamento a Maradona para que se encontrara con Silvina”. "Esta historia de amor existió y los encuentros fueron muy intensos y fuertes“, reveló Luis, que agregó que el exfutbolista le habría hecho regalos costosísimos a la modelo.

Los dichos de Ventura llegaron a oídos de Gustavo Conti, que salió en defensa de la memoria de su amiga en las redes sociales. “Están hablando de dos personas que están muertas, ¿no? Nadie puede salir a desmentir esa mentira”, dijo el ex Gran Hermano y justificó sus dichos.

LA FURIOSA REACCIÓN DE GUSTAVO CONTI Y XIMENA CAPRISTO ANTE LOS RUMORES DE ROMANCE DE DIEGO MARADONA CON SILVINA LUNA

“La noche que Silvina estuvo con Maradona, estuve yo toda la noche”, dijo Conti, y confirmó que Maradona le regaló una costosa cadena de oro a Silvina delante suyo en una discoteca. “Cada uno se fue para su casa y Silvina se fue conmigo. Hablar de dos personas muertas es de fo….”, agregó Gustavo, y pidió que “se hablen cosas lindas” de la modelo.

En SQP, Yanina Latorre le dio pie a Ximena Capristo, que también apuntó contra Ventura. “Yo preferí no hacer este descargo porque trabajo en el canal. Lo quiero a Luis y me sorprende que se cumplen dos años de la muerte de Silvina, que la mató (Aníbla)Lotocki, (…) y me da bronca que cuando se cumplen dos años él salga con esta barbaridad, que no es cierto”, dijo la panelista.

No obstante, Capristo reconoció que Diego Maradona “estaba enloquecido con Silvina”. “La llamaba constantemente. Él la persiguió un montón, y en esa fiesta que fue en la casa de una famosa en un country, cayó Diego como a las 5 de la mañana y Gus me llamó y me contó”, reveló la panelista, que confirmó la versión de la cadena pero negó que haya habido un romance.

