A dos años de la muerte de Silvina Luna se comenzó a grabar una serie biográfica sobre la modelo protagonizada por Sandy Campal, una modelo que fue coronada como Miss Universo CABA y que se caracterizó especialmente para la ocasión.

Fede Flowers mostró en sus redes sociales el back stage de las filmaciones de esta serie, que arrancaron en agosto de este año. “Una de las actrices que hará de la modelo se llama Sandy Campal. Le oscurecieron el pelo para el papel. Es ex de Cristian U y ex Miss Universo CABA 2025”, contó el periodista.

Foto: Instagram @sandycampal

“La producción fue financiada por la familia de Silvina junto a otra productora. Está planeado para mediados del 2026 el estreno de la serie”, agregó el panelista de Los Profesionales, junto a imágenes de la modelo.

SE SUPO LA CAUSA DE LA MUERTE DE SILVINA LUNA: LAS FUERTES REVELACIONES DE FERNANDO BURLANDO

La causa por la muerte de Silvina Luna sumó un dato determinante tras la última pericia del Cuerpo Médico Forense, y fue su histórico abogado, Fernando Burlando, quien aportó detalles escalofriantes en una nota que dio a El Diario de Mariana.

“La Justicia no se equivocó, pero fue muy lenta”, comenzó explicando el letrado en el programa que conduce Mariana Fabbiani por América.

Silvina Luna (Foto: Instagram @silvinalunaoficial)

Además, Burlando fue contundente al referirse a la magnitud del daño: “La cantidad de producto que tenía Silvina le generaba impedimento para movilizarse. Era infernal. En glúteos, piernas, rodillas… había emigrado por todo el cuerpo”.

CÓMO ESTABA COMPUESTO EL PRODUCTO QUE LE INYECTARON A SILVINA LUNA

Asimismo, Burlando reveló que lo que se le inyectó a la actriz no era un material aprobado en dosis mínimas y era altamente peligroso: “Este era un preparado que hacía Frankenstein. Ni siquiera era el producto de laboratorio. Lo mezclaba con grasa, en un lugar no habilitado para hacer intervenciones. Silvina salió a cococho de ese lugar, casi dormida, porque no la querían dejar internada”, recordó.

El abogado también denunció la mirada prejuiciosa que encontró en Tribunales: “Escuché decir: ‘si se fue a hacer el cul..., que se joda’. Mucha gente sigue pensando eso. Pero Silvina peleó contra los prejuicios, contra las frivolidades, y murió tan joven, con toda una vida por delante”.

Por último, el entrevistado destacó la tarea del fiscal Sandro Abraldes, a quien definió como “un gran fiscal” y responsable de darle un nuevo impulso a la investigación: “Fue un antes y un después para ella, porque se sintió legitimada en lo que le estaba pasando”.

