La cordialidad de María Belén Ludueña no impidió que descolocara en vivo a su invitada del día: “Con todo respeto te lo digo”.

La destinataria de la frase era María José Favarón, la pareja de Aníbal Lotocki, el médico condenado a 8 años de prisión y 10 años de inhabilitación para ejercer la medicina por el delito de lesiones graves y estafa.

“¿Vos sos consciente de que hay mucha gente que cree que tu marido es un asesino? Te lo digo porque realmente tuvo una condena social muy fuerte”, preguntó la conductora de Mujeres Argentinas en implícita alusión al fallecimiento de Silvina Luna, entre otros pacientes de su clínica de estética.

La reacción de la mujer de Aníbal Lotocki

En ese momento, Majo se quedó pasmada, en silencio, conteniendo la respiración.

Y dado que Favarón estaba estupefacta, Belén se sorprendió de que siga sosteniendo el noviazgo con el convicto: “Yo no sabía que todavía continuaban en esa relación”.