El miércoles María Belén Ludueña (39) se presentó impecable a conducir Mujeres Argentinas, pero su semblante no era el deslumbrante de siempre, en un momento tuvo que pedir un corte, y luego habló con Ciudad.

El momento fue apenas pasadas las 10, cuando la humorista Mar Tarrés contaba cómo había hecho para adelgazar más de 60 kilos en tres años, y se quejaba de que en las redes habían pasado hacele comentarios despectivos por su obesidad a tildarla de anoréxica.

Esos instantes los gestos de María Belén eran elocuentes, pestañando con fuerza como para obligarse a estar atenta, vahídos, suspiros y los hombros caídos, pero antes de perder el control avisó: “¿Podemos hablar después del corte? Estoy cambiando el programa”.

María Belén Ludueña (Foto: Movilpress)

Según pudo averiguar este sitio, en su descanso Belén comió un caramelo, tomó agua y se refrescó para sobreponerse.

Diez minutos más tarde, la también esposa del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri (60), volvió a aparecer en cámara con sus ojos evidenciando un enorme cansancio, pero con el profesionalismo que la caracteriza para terminar el programa sin que se notara que no estaba al 100%.

Qué le pasó a María Belén Ludueña

“Hoy me desperté más o menos, pero sabía que Silvia Fernández Barrio no iba a venir al programa, por eso decidí ir al canal igual. Y bueno, pasó eso...”, admitió la periodista a Ciudad, luego de haber sido una de las invitadas de lujo a celebración de los 80 años del diario Clarín en el Teatro Colón.

Ante las consultas sobre su estado de salud, o si el relato de Mar Tarrés le había afectado, María Belén Ludueña “Nada de qué preocuparse”.

“Me voy para mi casa a descansar todo el día, y después a preparar el programa de mañana. Gracias por preguntar”.