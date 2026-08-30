El entorno de Callejero Fino difundió un comunicado oficial luego de la detención del cantante en Tigre, en el que pidió cautela y respeto ante la difusión de versiones sobre el caso. El mensaje fue emitido por la discográfica que representa al artista y compartido en redes sociales por Jessica, su pareja.

En el texto, el equipo del músico evitó brindar detalles sobre la causa judicial y se limitó a informar que Simón Natanael Alvarenga —nombre real del cantante— está cumpliendo con los requerimientos de las autoridades. “Informamos que Callejero Fino se encuentra actualmente atendiendo un requerimiento firmado y cumpliendo plenamente con sus obligaciones ciudadanas ante las autoridades competentes”, señalaron.

El comunicado de la discográfica de Callejero Fino (Foto: Instagram jessibelen_723)

Además, agradecieron las muestras de apoyo recibidas y remarcaron que mantendrán informado al público solo cuando haya novedades oficiales. “Agradecemos profundamente la paciencia y el respeto del público en este momento. Nos comprometemos a mantenerlos informados en cuanto dispongamos de novedades de manera oficial”, agregaron.

Leé más:

El polémico pasado de Callejero Fino: estuvo preso por robo antes de convertirse en estrella del RKT

TRAS LA DETENCIÓN DE CALLEJERO FINO, SU ENTORNO ROMPIÓ EL SILENCIO Y LANZÓ UN FUERTE PEDIDO

La declaración del entorno llegó después de que Callejero Fino fuera detenido este domingo en la zona de Villa La Ñata, Tigre. El cantante circulaba en una Volkswagen Amarok sin patentes cuando fue interceptado por efectivos de la Policía Bonaerense.

Durante el procedimiento, los agentes realizaron una requisa del vehículo y hallaron una pistola Glock calibre .40 –considerada como arma de guerra- con la numeración suprimida. Junto al músico viajaba otro hombre de 27 años, que también quedó detenido. La causa quedó a cargo de la UFI de Benavídez y ambos fueron imputados por tenencia ilegal de arma de guerra.

Foto: Foto: captura X.com / @fedeflowersok

Ante la repercusión del caso, el equipo del cantante pidió a los medios, colegas y al público “mantener la cautela y evitar la difusión de información no confirmada, por respeto a Natanael y especialmente a su familia en este momento”. El comunicado insistió en que cualquier novedad será comunicada oficialmente y que, por ahora, la investigación judicial sigue su curso para determinar las circunstancias en las que el arma fue encontrada dentro del vehículo y cuál será la situación procesal del artista.

Leé más:

Escándalo con Callejero Fino: lo detuvieron en Tigre con un arma de guerra en una camioneta sin patentes

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.