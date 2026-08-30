Gastón Edul fue uno de los invitados de este sábado de PH: Podemos Hablar y no pasó desapercibido. El periodista deportivo se animó a contar en vivo cuál fue el pedido más extraño que le hicieron en la intimidad, una historia que generó carcajadas entre los presentes.

La charla arrancó cuando Juli Poggio, otra de las participantes, confesó que le gustan los “chirlos” en la cama. Edul tomó la posta y relató: “Lo mío está relacionado, pero fue al revés porque me inhibió”.

Gastón Edul y Juli Poggio (Fotos: capturas Telefe)

El periodista explicó que una pareja le pidió que fuera más allá de lo habitual. “Una persona que me pedía también como que aplique violencia. Soy bastante clásico. Puedo aplicar lo normal y está bien. No soy tibio en eso, pero quería demasiado”, dijo, ante la atenta mirada de la ex Gran Hermano.

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Edul detalló que la situación lo puso incómodo. “En un momento ya me amedrentaba. Quería palabras… Todo físico, pero quería demasiado. Quería que suba, suba. En un momento digo: ‘pero pará, tampoco te voy a pegar así’”, recordó.

En medio del relato, Georgina Barbarossa intervino con humor: “Ahí se te bajó”. Edul no dudó en responder: “Absolutamente”. El periodista siguió contando cómo fue el momento: “Quería que le pegue. Pero entonces le pegaba y medio como que me provocaba. Me decía: ‘¿pero qué? ¿No tenés más? ¿Eso es lo que tenés?’. Eso te pega en la hombría. No era normal. No sé qué es lo que genera el dolor o si es el morbo”.

Gastón Edul y Juli Poggio (Fotos: capturas Telefe)

Sobre el final, Edul reflexionó sobre la experiencia: “No fue una noche de mier…, pero medio que en esa parte quedó como inconclusa, como diciendo: ‘bueno, no llegué a lo que vos querías y a mí no me gustaba tampoco tanto pegarte’”. El periodista cerró su anécdota con una frase que resumió todo: “Me daba más gracia que placer al final”.

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