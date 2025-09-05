El periodista deportivo Gastón Edul abrió su corazón y habló como pocas veces de sus deseos de futuro y de las dificultades que enfrenta por el ritmo laboral que lleva.

Con sinceridad, reconoció que sueña con formar una familia, aunque aclaró que todavía no es el momento.

“Voy a formar una familia, eso lo tengo muy claro. Me ha pasado de conocer a alguien, de sentir que nos entendíamos y que me gustaba, pero por mi trabajo no prosperó. A veces la otra persona entiende que siempre va a ser así, con viajes, con horarios imposibles. Y ahí se termina”, explicó Edul a una nota en la Fundación Iberoamerica de Salud Pública sobre lo difícil que resulta sostener una relación estable en medio de su profesión.

GASTÓN EDUL. En París para la cobertura de los premios The Best (Foto: Gastón Edul).

Si bien aseguró que no tiene pareja actualmente, dejó en claro que en algún momento dará ese paso: “Hoy no es el momento de mi vida. Quiero seguir aprovechando las libertades que tengo para trabajar, viajar y crecer. Pero sé que más adelante voy a elegir que mi vida no sea siempre así”.

GASTÓN EDUL, ENTRE VIDA PERSONAL Y TRABAJO

El periodista también reconoció que su rutina de trabajo tiene un costo emocional: “Antes no me molestaba perderme cumpleaños, ahora me duele. Pasa algo en mi familia y yo estoy en Estados Unidos trabajando… y me hace mal. No me gusta. Me hace mal no estar presente”.

Gastón Edul.

En ese sentido, admitió que todavía no logró encontrar el equilibrio entre su vida personal y profesional, aunque tiene la certeza de que en el futuro buscará otro ritmo: “No toda mi vida va a ser así. Voy a elegir que no sea toda mi vida laboral. Mi familia y mis amigos son lo más real que tengo”.