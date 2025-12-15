A horas de la primera entrega de los Martín Fierro del streaming, el periodista deportivo Gastón Edul vivió un momento inesperado que puso en duda su presencia en la ceremonia: sufrió un accidente doméstico.

En la previa del evento, que se realiza en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, Edul apareció con un vendaje en una de sus manos y no tardó en explicar el motivo: sufrió un corte grande mientras intentaba separar dos bifes de chorizo congelados con un cuchillo.

Gastón Edul (Foto: captura Telefe)

El propio Edul relató lo ocurrido: “Pasó hace dos horas, chicos. Nunca separen dos bifes de chorizo congelados con un cuchillo”, advirtió entre risas, aunque todavía con dolor.

Su compañera en el canal de streaming Olga, Tefi Russo, fue quien reveló que el periodista necesitaba puntos por la herida. A pesar del susto, Edul aseguró: “Ahora me voy a hacer ver y voy a venir impecable a hacer la previa, porque esto es batallar también”.

Leé más:

Gastón Edul habló de sus ganas de formar una familia y del desafío de equilibrar trabajo y vida personal

GASTÓN EDUL TUVO QUE ABANDONAR LOS MARTÍN FIERRO DE STREAMING TRAS SUFRIR UN ACCIDENTE

A pesar del accidente, Gastón Edul confirmó que estará presente en la gala, donde está nominado en la terna de “Voz periodística del deporte” por su trabajo en Olga. Compitió con Octavio Gencarelli (Gelatina), Seba Varela del Río (Vorterix) y Flavio Azzaro (AZZ) que fue quien ganó.

El periodista es además parte de la transmisión oficial de la premiación, por lo que su presencia era clave para la cobertura del evento. Lejos de dejarse vencer por el accidente, Edul se mostró decidido a cumplir con sus compromisos.

Video: Telefe

Finalmente, la gravedad del accidente fue mayor y el periodista deportivo se retiró del edificio, dejando la entrega del premio a la Voz Periodística en manos de su compañera Sofi Martínez, que lo excusó ante el público.

Leé más:

El beso más esperado: Nati Jota y Gastón Edul sellaron su amor en San Valentín

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.