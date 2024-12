Este jueves, el jurado de Bake off famosos decidió la salida de un otro participante tras una selección en que quedaron Damián de Santo, Nacho Elizalde y Gastón Edul como los peores promedios de la noche.

En esta semana de definiciones, el reality de Telefe dejó solo semifinalistas, por lo que en una primera instancia, el jurado definió que Cande Molfese se quedara con el delantal azul que tenía en su poder Vero Lozano.

A continuación, Wanda Nara convocó a los otros cuatro participantes restantes: Cami Homs, Vero Lozano, Mariano Iúdica y Gastón Edul, todos ellos complicados por las pruebas que van dejando su huella de cansancio en los participantes.

QUIÉN SE FUE DE BAKE OFF FAMOSOS Y QUIENES SON LOS CUATRO SEMIFINALISTA DEL CERTAMEN

La primera en ser “salvada” fue Vero Lozano, que se destacó dentro de los encargos que hizo el jurado a lo largo del programa. Minutos más tarde fue el turno de Cami Homs, que se quebró al aire al conocer la noticia y les dedicó la victoria a sus padres, sus hijos y su novio, el Principito Sosa.

Los últimos cinco participantes de Bake Off famosos (Foto: Telefe)

Quedaron Mariano Iúdica y Gastón Edul, y la decisión del jurado fue bastante ecuánime ya que se decidieron por el periodista deportivo, que ya salió dos veces de la casa y regresó otras tantas. “Vine periodista y me fui periodista, pero en el medio fui pastelero”, dijo él.

“Vuelvo a lo mío que es el fútbol, pero ahora sé hacer tortas”, dijo Edul, que le agradeció a Wanda Nara y los jurados. “Soy virgen de delantal celeste. El único que nunca tuvo delantal, pero me llevo mi galletita, que es lo que importa. Me voy con el récord de veces que me subí al auto, tres, y me llevo el cariño de la gente”, cerró el periodista.

