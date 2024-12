En uno de los últimos programas de Bake Off Famosos, uno de los participantes más queridos, Gastón Edul, le dedicó una de sus tortas a su hermano mellizo Guido que, hasta ahora, había permanecido al margen de los medios.

“Mi hermano Guido es mi persona favorita en el mundo”, expresó el periodista, que cocinó una torta con galletitas inspirándose en él, ya que era la que les gustaba comer juntos cuando eran chicos y su mamá los pasaba a buscar por el colegio.

Gastón y Guido en una celebración.

“Mi vieja lo tuvo a Esteban, que es 12 años más grande que nosotros y, en el medio, no es que no quería tener hijos, no podía. Hizo muchos tratamientos para volver a ser madre, lo deseó mucho”, rememoró sobre el deseo de su madre de tener una numerosa familia.

¿QUIÉN ES GUIDO, EL HERMANO MELLIZO DE GASTÓN EDUL?

Guido es el hermano mellizo de Gastón Edul. Tiene 28 años y es Data Analyst y Project Manager en una reconocida empresa multinacional. Según sus redes sociales, estudia en la Pontificia Universidad Católica (UCA).

Le encanta viajar y compartir sus aventuras por Bélgica, Grecia, Turquía, España y Portugal en Instagram. Estaría de novio con una chica llamada Dominique, a quien habría conocido hace seis años.