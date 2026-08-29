Marcelo Tinelli volvió a hablar de su presente amoroso y dejó una llamativa definición sobre su relación con Milett Figueroa. Después de varias idas y vueltas, rumores de separación y posteriores acercamientos, al conductor le preguntaron por su estado civil y su respuesta llamó la atención.

En medio de la atención que generan las indirectas y los mensajes que compartieron Candelaria y Micaela Tinelli por las internas que trascendieron dentro de la familia Stoessel, Marcelo visitó el programa de Nico Occhiato en LUZU TV y habló sobre distintos aspectos de su vida personal.

En un momento de la charla, el conductor se refirió directamente a su situación sentimental. “Estoy en pareja, pero ella en Perú y yo acá”, expresó el conductor, en referencia a su novia peruana, Milett Figueroa.

Foto: Instagram (@marcelotinelli)

LA LLAMATIVA RESPUESTA DE MARCELO TINELLI CUANDO LE PREGUNTARON SI ESTABA EN PAREJA

Nico Occhiato, quien aparentemente desconocía los detalles sobre la reconciliación entre Marcelo y Milett, fue quien preguntó: “¿Estás en pareja?”. Lejos de dar una respuesta tradicional, el conductor causó sorpresa con su particular manera de definir el vínculo: “Sí. Yo calculo que sí. La pareja es de a dos, yo te digo que sí”.

A Marcelo Tinelli le preguntaron si estaba en pareja y su respuesta sorprendió (Video: Luzu TV)

La frase no pasó inadvertida, especialmente por el “yo calculo que sí” que utilizó el conductor. Aunque aseguró que está en pareja, también dejó en claro que su manera de entender las relaciones es bastante particular y que, para él, el vínculo se construye de a dos. Además, explicó que no suele ser de aquellos que formalizan una relación mediante una propuesta explícita de noviazgo.

Según contó, prefiere que las cosas sucedan naturalmente. “No, no me gusta. Se va dando. Solo a mi primera novia le hice la pregunta, después de un chape para mí ya está, estamos juntos”, sostuvo entre risas. Así, el conductor explicó que nunca fue partidario de ponerle etiquetas a los vínculos y que, en general, considera que una relación se consolida a medida que avanza la pareja.