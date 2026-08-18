El estreno de Nuevo Día, el nuevo programa de Flavia Palmiero en Ciudad Magazine, tuvo un comienzo cargado de información, humor y chimentos.

En su primera emisión, este martes 18 de agosto a las 10 de la mañana, el equipo presentó un enigmático sobre una famosa pareja que se había separado y habría decidido darse una nueva oportunidad.

Después de varias pistas, el misterio llegó a su fin cuando Marcelo Tinelli confirmó que está nuevamente en pareja con Milett Figueroa. La respuesta del conductor fue contundente y llegó después de que el programa intentara comunicarse con él para conocer la verdad sobre su relación.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. (Foto: @marcelotinelli)

El enigmático de Nuevo Día que terminó con una confirmación inesperada

Durante el programa, Paula Galloni comenzó a dar pistas sobre la pareja que protagonizaba el enigmático.

Primero contó que se trataba de una reconciliación después de una relación de aproximadamente dos años y medio y que la separación había tenido algunos conflictos de por medio.

Una de las pistas más llamativas fue que no había existido una infidelidad, aunque sí había terceros involucrados y “otros temitas” que habían generado tensión en la pareja.

Foto: Instagram (@marcelotinelli)

También mencionaron que había cuestiones familiares y hasta un conflicto legal entre una persona cercana a uno de los protagonistas y el otro integrante de la pareja.

Pero la pista definitiva llegó cuando revelaron que él era “uno de los grandes conductores de Argentina” y que ella era peruana.

La identidad quedó prácticamente expuesta: Marcelo Tinelli y Milett Figueroa.

Marcelo Tinelli respondió el mensaje y confirmó que volvió con Milett

Para terminar con las especulaciones, Paula contó que se había comunicado directamente con Tinelli.

“Hola Marcelo, perdón la insistencia, pero necesitamos saber sí o sí. ¿Están juntos o no?”, fue la consulta que le hizo la periodista.

La respuesta del conductor no dejó dudas.

“Hola Paula, estamos juntos”, le contestó Tinelli. De esta manera, el propio Marcelo confirmó al aire de Nuevo Día que él y Milett Figueroa están nuevamente juntos, después de los rumores de reconciliación que habían comenzado a crecer en los últimos días.

Marcelo Tinelli viajó a Perú para reconquistar a Milett Figueroa

Uno de los datos que se conocieron durante el enigmático es que Tinelli habría viajado a Perú para intentar reconquistar a Milett.

La reconciliación se produjo después de una etapa de distanciamiento entre ambos y de varias versiones sobre el estado de la relación.

Además, según contaron en el programa de Flavia Palmiero, Milett tiene previsto viajar a la Argentina próximamente por cuestiones laborales, aunque todavía no trascendieron mayores detalles sobre su estadía.

Por el momento, la pareja continúa con una relación a distancia, aunque la confirmación de Tinelli despejó la principal incógnita: volvieron a estar juntos.

La particular pista que dieron en Nuevo Día sobre la reconciliación

Entre las bromas que surgieron durante el enigmático, Flavia Palmiero y el equipo incluso hicieron referencia al cambio de look de Milett Figueroa.

“Yo creo que el color de pelo ha tenido mucho que ver con la reconciliación”, comentó la conductora entre risas.

Más allá del tono humorístico, la noticia terminó teniendo una confirmación de primera mano: Tinelli reconoció que retomó su relación con la modelo peruana.

Nuevo Día, el programa de Flavia Palmiero en Ciudad Magazine

Nuevo Día debutó este martes 18 de agosto a las 10 de la mañana por Ciudad Magazine y se emite de lunes a viernes hasta el mediodía.

El ciclo combina actualidad, espectáculos, información, entretenimiento y el análisis de las principales noticias del mundo de los famosos. En su primera emisión, uno de los grandes protagonistas terminó siendo Marcelo Tinelli, cuya reconciliación con Milett Figueroa quedó confirmada en vivo.