A dos semanas del confuso episodio ocurrido en el departamento de Facundo Moyano, Candela Arizaga sorprendió con un gesto en redes sociales que volvió a poner el foco en su relación con el exdiputado, quien permanece imputado en una causa por lesiones y privación ilegítima de la libertad.

La modelo compartió una foto de un viaje que realizó junto a Moyano, en la que se los puede ver felices y abrazados. El gesto se produjo mientras continúa vigente una restricción perimetral y de contacto que les impide verse y comunicarse.

Candela Arizaga y Facundo Moyano (foto de Instagram)

Qué declaró Candela Arizaga sobre Facundo Moyano

El 6 de agosto, Candela Arizaga, de 23 años, declaró ante la Justicia y luego habló con la prensa para dar su versión sobre lo ocurrido, después de recibir atención médica.

En ese momento, la joven confirmó a TN que continúa en pareja con Facundo Moyano y manifestó su deseo de que se levante la restricción que actualmente les impide tener contacto.

Consultada sobre su relación con el dirigente político, Arizaga fue contundente: “No hubo violencia, es mi novio”.

Además, negó que haya existido violencia en la relación. “Obvio que no. Si no, yo sería la primera en decirlo”, aseguró.

La modelo también sostuvo que no tuvo miedo y afirmó que, de haber atravesado una situación de violencia, lo habría contado.

Candela Arizaga habló de un brote psicótico

Durante su contacto con los medios, Arizaga también se refirió al difícil momento personal que atravesó y explicó: “Tuve un brote psicótico lamentablemente que lo voy a trabajar de acá en adelante para estar bien”.

La joven contó además que recibió numerosos comentarios negativos en redes sociales a raíz de lo sucedido. “¿Qué no me dicen?”, expresó al hablar del hate que recibió.

Sin embargo, destacó el acompañamiento de su entorno y llevó tranquilidad respecto de su mascota, a la que señaló que se encuentra bien y en Rosario.

La relación entre Candela Arizaga y Facundo Moyano

Al ser consultada nuevamente sobre su vínculo con Facundo Moyano, Candela confirmó que continúan siendo pareja.

“Sí, obvio”, respondió cuando le preguntaron si seguía de novia con el exdiputado. Además, expresó su deseo de volver a verlo y pidió públicamente que se levante la restricción que pesa sobre ambos.

“Espero verlo pronto”, manifestó.

A su vez, aclaró que actualmente no puede tener contacto con Moyano hasta que la Fiscalía lo autorice y negó las versiones que indicaban que habría existido un supuesto arreglo o la intervención de terceros en la causa.