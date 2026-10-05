Facundo Moyano volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que se conociera unas imágenes que despertaron rumores sobre un supuesto reencuentro con Candela Arizaga en Madrid. En medio de las especulaciones, el dirigente le envió una serie de mensajes a Moria Casán, quien decidió leerlos al aire en La Mañana con Moria.

La conductora comenzó haciendo referencia a la imagen que generó revuelo y anunció que tenía en su poder “la palabra de Moyano desde España”. Luego, compartió parte de la conversación que mantuvo con él y reveló qué estaría pasando entre el dirigente y Arizaga.

Según los mensajes que Moria leyó en vivo, Moyano se mostró contundente sobre el vínculo y aseguró que ambos estarían atravesando un momento de felicidad lejos de Argentina: “Ellos están enamorados. Él está enamorado de la chica. Quieren hacer algo. Están fascinados. Están viviendo su romance”, contó Moria al transmitir el contenido de la conversación.

Fotos: capturas América TV

Pero eso no fue todo. La conductora también reveló una de las frases más fuertes que Moyano le habría enviado desde España, en referencia a la situación judicial que se había instalado alrededor de la pareja: “Es ridículo que exista una ley, algo perimetral y que siga vigente”, habría expresado el dirigente, según las palabras que leyó Casán al aire.

Durante el programa, Moria continuó leyendo los mensajes que recibió y aseguró que Moyano se refirió directamente a cómo están viviendo su relación actualmente: “Candela llora todos los días. Queremos estar juntos”, fue otro de los textuales que compartió la conductora.

Foto: Instagram (@facundomoyanook)

Y luego llegó una de las declaraciones más contundentes: “Estamos enamorados y contentos. Nos sentimos libres. No estamos violando ninguna perimetral”, habría escrito Moyano desde España.

Así, mientras la foto que despertó los rumores sigue generando repercusión, Facundo Moyano dejó entrever, a través de los mensajes que le envió a Moria Casán, que continúa enamorado de Candela Arizaga y que ambos estarían disfrutando de su romance en España.

Foto: Instagram (@candelamagaliok)

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EN MEDIO DEL ESCÁNDALO CON FACUNDO MOYANO, CANDELA ARIZAGA SE HIZO UN RETOQUE ESTÉTICO Y MOSTRÓ EL RESULTADO

En medio de la exposición mediática que atraviesa por su vínculo con Facundo Moyano, Candela Arizaga volvió a llamar la atención en las redes sociales, esta vez por una intervención estética que decidió mostrar sin filtros.

La joven publicó un video en el que se la ve recostada en una camilla mientras un profesional realiza un procedimiento estético en su rostro. En las imágenes, el especialista utiliza una jeringa para aplicar el producto en la zona de la frente: “Bótox: paso a paso (les juro que no duele)”, se lee sobre el video que compartió en Instagram Stories, acompañado de la mención al profesional que llevó adelante el tratamiento.

Con los ojos cerrados y visiblemente relajada durante el procedimiento, Arizaga dejó registrado cada momento de la aplicación y luego mostró su rostro tras el retoque. El foco estuvo puesto especialmente en la zona de la frente, donde se realizó la intervención.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@candelamagaliok)

Así, mientras su vida sentimental continúa generando comentarios y atención en redes, Candela eligió compartir con sus seguidores otro aspecto de su vida personal: su paso por un consultorio estético y el resultado de su tratamiento.