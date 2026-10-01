La furia de Marina Calabró se hizo sentir al aire de Primicias Ya luego de que los abogados de Facundo Moyano le confirmaran que avanzarán judicialmente contra ella y Luis Ventura por distintas expresiones realizadas en el programa.

Al ciclo asistieron Darío Saldaño y Juan Valle, representantes legales de Facundo, quienes fueron consultados directamente por la conductora y por Ventura sobre la posibilidad de que fueran denunciados. “¿Nos van a denunciar?”, preguntó Marina, buscando una definición de los abogados. “Probablemente”, fue la respuesta que recibió.

La conductora no ocultó su sorpresa y quiso saber cuáles eran concretamente las expresiones que Moyano les imputaba. Sin embargo, los abogados evitaron adelantarle los detalles de la presentación judicial: “Las van a ver cuando se los notifiquen”.

Foto: Captura (América)

Ante esto, Marina reaccionó con evidente enojo: “Es el mundo del revés. Estoy convencida de que no hay explicación racional posible de una Candela Arizaga que le dice al abogado Diego Storto, no me importa si en calidad de abogado, de amigo de la familia, o de lo que fuere, que Facundo Moyano era quien proveía la droga”, afirmó Calabró.

Y agregó, siempre desde su interpretación de los hechos: “Lo único que explica que Candela haya dicho primero A a Storto, y después B en Fiscalía, es que haya habido un arreglo”.

Lejos de retroceder ante la advertencia de una posible denuncia, Marina fue contundente y aseguró que sostiene sus dichos: “Lo ratifico, denúncieme, agréguelo a la demanda, haga lo que quiera. Y nos vemos en la Justicia”, disparó la conductora.

Facundo Moyano. Foto: Instagram (@facundomoyanook)

Y sumó, visiblemente molesta: “Y va a tener que probar usted que yo miento. Va a tener que probar usted que yo miento. Cada una de las expresiones contra su representado que manifesté oportunamente, la ratifico en este acto. Así que denúncieme todo lo que quiera y mándenle saludos a Moyano”.

Además, lanzó una fuerte frase dirigida al exdirigente sindical: “Ojalá pueda explicar primero su patrimonio, y segundo, cómo puede ser que en las madrugadas salgan mujeres drogadas de su departamento y tenga que salir a correrlas por la calle mientras ellas se les escapan. Yo solo me remití a lo que se vio en las imágenes y a un análisis”.

Marina Calabró: “Ojalá (Facundo Moyano) pueda explicar primero su patrimonio, y segundo, cómo puede ser que en las madrugadas salgan mujeres drogadas de su departamento y tenga que salir a correrlas por la calle mientras ellas se les escapan”.

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CANDELA ARIZAGA ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS LAS DECLARACIONES DE FACUNDO MOYANO

El escándalo entre Facundo Moyano y Candela Arizaga sumó un nuevo capítulo. Después de la explosiva entrevista que el político brindó a Moria Casán en La Mañana con Moria, la joven rompió el silencio a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de fuertes acusaciones.

Candela compartió una historia de Instagram en la que cuestionó duramente a una persona a la que acusó de haber hablado públicamente sobre su intimidad y de haberla grabado sin su consentimiento: “Qué peligroso es hablar de ética cuando se juega con la privacidad ajena, se cuentan versiones convenientes para agarrar un caso y después se pretende ocupar el lugar de víctima”, comenzó escribiendo.

Luego, lanzó una acusación todavía más contundente: “Fui buena y decidí no denunciarte por grabarme sin mi consentimiento, mentirle a mi familia y a los medios”, expresó la joven.

Y cerró su publicación con una advertencia sobre la disputa judicial que podría generarse a partir de ahora: “¿Y resulta que ahora sos vos el que quiere querellarme judicialmente? Por suerte, una cosa es el relato y otra muy distinta son las pruebas, tendré que consultarle a mi abogado para ver cómo siguen las cosas”, sentenció.

El mensaje de Candela Arizaga. Foto: Captura de Instagram Stories (@candelamagaliok) Por: Fabiana Lopez

El mensaje de Candela apareció después de la extensa entrevista que Facundo Moyano mantuvo con Moria Casán, donde el dirigente dio su versión sobre el episodio ocurrido con la joven y realizó distintas acusaciones.

Durante la charla, Moyano apuntó contra Diego Storto, quien había sido abogado de Candela, y cuestionó su intervención en el caso. En declaraciones posteriores, Storto también había hablado públicamente sobre su participación y aseguró que había grabado una conversación con autorización de Candela y de otras personas presentes.

Foto: Instagram (@candelamagaliok)

El enfrentamiento entre ambos también quedó reflejado en las declaraciones de Moyano, quien sostuvo que se sentía “recontra extorsionado” y apuntó contra el letrado en distintos momentos de su descargo.

Pero hubo un dato que terminó de ponerle nombre y apellido al destinatario de la publicación. En el programa PrimiciasYa, Damasia Ochoa reveló que se comunicó con Candela luego de su publicación y aseguró que Candela le confirmó que el mensaje que publicó en sus redes estaba dirigido a Diego Gustavo Storto, su exabogado.

¡Tremendo!