Candela Arizaga reapareció públicamente en medio del escándalo que la involucra con Facundo Moyano y habló en el programa El Diario de Mariana sobre el difícil momento que atraviesa. La joven reconoció que está “estresada y nerviosa” y que recién ahora empieza a sentirse un poco mejor, aunque admitió: “Estos días traté de ni salir, me agarra como un pánico”.

Durante la entrevista, Arizaga se refirió a la medida perimetral que pesa sobre Moyano y aclaró: “Yo no tenía ninguna perimetral, la perimetral es para él”. Además, evitó dar detalles sobre el supuesto encuentro en un hotel y fue tajante: “Prefiero no entrar en detalle con ese tema porque es muy delicado”.

Candela Arizaga habló de Facundo Moyano (Foto: captura de América).

EL FINAL DE LA RELACIÓN Y LA DECEPCIÓN POR LAS INFIDELIDADES

Consultada sobre el estado actual de su vínculo con Moyano, Candela fue contundente: “No, actualmente ya no estoy de novia con Facundo”. Reconoció que la situación la afectó mucho y que espera poder hablar con él para aclarar dudas: “Sí estuve muy mal con todo esto que salió. veremos qué explicaciones y qué pruebas tiene cuando nos volvamos a ver”.

Sobre las versiones de infidelidad, Arizaga expresó su dolor: “Sería una enorme decepción. Pero bueno, no tengo pruebas. Ese es el tema. Si es cierto sería un garrón”. Aclaró que no tuvo problemas con ninguna expareja de Moyano y que la persona que apareció en los medios “no es la ex, no sé quién es”.

CANDELA ARIZAGA SOBRE FACUNDO MOYANO: “ME BLOQUEÓ”

En otro tramo de la charla, Candela reveló que Moyano la bloqueó en redes sociales tras una discusión: “Cuando vi lo de las infidelidades reaccioné mal, le mandé de todo, y bueno, me bloqueó. Pero está bien. Si tampoco me puede responder, es lo mismo”. Negó que hayan intentado contactarla por medio de terceros y aseguró que no recibió ningún gesto de reparación: “No, no, pero bueno”.

La joven admitió que necesita una charla con Moyano para cerrar el tema y también reconoció que se sintió desilusionada: “Yo sí lo cuidé. Él no sé si me cuidó cuando salió en los medios hablando de mí. Yo sí me manejé bien con él. Y bueno, no recibí lo mismo a cambio”.

EL PEDIDO DE CANDELA ARIZAGA Y SU DESEO DE ACLARAR LA SITUACIÓN CON FACUNDO MOTANO

Antes de despedirse, Candela insistió en que espera poder hablar con Facundo Moyano para aclarar lo sucedido: “Para poder aclarar todas mis dudas y muchas cosas. Pero bueno, yo creo que en algún momento, cuando todo esto baje un poquito, voy a salir a aclarar muchas dudas que ustedes tienen, incluso”.

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