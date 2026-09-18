El pollo al horno es uno de esos clásicos que nunca fallan. Además de ser una opción práctica para cualquier comida, permite combinarlo con papas, verduras, puré o ensaladas. Sin embargo, conseguir que la carne quede bien cocida por dentro y jugosa puede convertirse en todo un desafío.

Aunque muchas personas creen que agregar una gran cantidad de aceite es la solución para evitar que el pollo se seque, existe un método mucho más efectivo. El verdadero secreto está en un paso previo a encender el horno: marinar el pollo antes de cocinarlo.

EL TRUCO PARA CONSEGUIR UN POLLO AL HORNO MÁS JUGOSO

Una buena marinada puede modificar notablemente el resultado final. Una vez limpio el pollo, se recomienda condimentarlo con sal, hierbas aromáticas y unas gotas de limón y dejarlo reposar antes de llevarlo al horno.

La sal cumple un papel fundamental, ya que al penetrar progresivamente en la carne ayuda a mejorar su capacidad para conservar los jugos durante la cocción. De esta manera, el interior puede mantenerse más húmedo mientras el exterior adquiere el dorado característico del pollo asado.

El limón también es un gran aliado. Su toque cítrico combina especialmente bien con esta carne y puede utilizarse tanto para preparaciones al horno como a la plancha o en freidora de aire. Las hierbas aromáticas, por su parte, aportan perfume y permiten intensificar el sabor sin necesidad de recurrir a grandes cantidades de grasa.

EL PASO QUE NO HAY QUE SALTEAR DESPUÉS DE SACARLO DEL HORNO

Otro detalle importante ocurre cuando termina la cocción. En lugar de cortar el pollo inmediatamente, conviene dejarlo reposar durante unos 10 minutos. Este tiempo permite que los jugos se redistribuyan y ayuda a evitar que se pierdan al realizar el primer corte.

Resaltá el sabor de tu pollo al horno con esta especia. (Foto: Adobe Stock) Por: vaska6969 | Vasiliy - stock.adobe.com

El chef Dani García es uno de los que recomienda respetar este período de reposo para obtener un mejor resultado. La combinación de marinado previo y descanso posterior a la cocción puede marcar una gran diferencia.

CUÁNTO TIEMPO HAY QUE MARINAR EL POLLO PARA QUE QUEDE JUGOSO

El marinado también puede extenderse durante varias horas. El chef José Andrés, por ejemplo, utiliza esta técnica en algunas de sus preparaciones y llega a dejar el pollo marinando durante toda la noche. Cuanto más tiempo permanece en contacto con los ingredientes de la marinada, más posibilidades tiene de incorporar sus sabores.

Si bien es posible reducir el tiempo de marinado, hacerlo puede provocar que la carne absorba menos los condimentos y líquidos utilizados. Por eso, dejar reposar el pollo antes de cocinarlo es uno de los puntos fundamentales para conseguir un mejor resultado.

Foto: crédito (Hogarmanía).

Así, sin necesidad de sumar grandes cantidades de aceite, es posible preparar un pollo al horno tierno, jugoso y sabroso. El secreto está en anticiparse a la cocción: condimentarlo, dejarlo marinar y darle unos minutos de reposo antes de servir.