A menos de una semana de haber recibido el alta médica, Mirtha Legrand volvió a ser internada en el Sanatorio Mater Dei. La conductora ingresó durante la tarde de este viernes y, minutos después, desde la institución difundieron el nuevo parte médico sobre su estado de salud.

Según informó el centro de salud, Mirtha presenta un cuadro compatible con neumopatía y permanecerá internada para realizarse los estudios correspondientes, además de recibir tratamiento y continuar bajo controles médicos.

El Sanatorio Mater Dei comunicó oficialmente: “La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mirthalegrand) Por: Fabiana Lopez

En el mismo comunicado, desde la institución agregaron: “Su familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha”.

Finalmente, precisaron que, “de no mediar cambios”, se emitirá un nuevo parte médico el próximo lunes. La nueva internación se produce apenas unos días después de que la conductora regresara a su casa tras permanecer internada desde el 7 de septiembre por un cuadro respiratorio bronquial.

Foto: Instagram (@mirthalegrand)

El domingo 13 de septiembre, Mirtha había recibido el alta médica luego de evolucionar favorablemente y había continuado su recuperación en su domicilio. En aquel momento, el parte del Mater Dei indicó que seguiría con el tratamiento en su casa para poder retomar sus actividades habituales una vez completada la recuperación.

Ahora, ante este nuevo cuadro compatible con neumopatía, la conductora volvió al centro de salud para quedar bajo seguimiento de los profesionales.

“La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes”.

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MARCELA TINAYRE DEFINIÓ A MIRTHA LEGRAND EN UNA PALABRA Y ACLARÓ POR QUÉ NO LA REEMPLAZA EN LA MESAZA

Faltan 161 días para que Mirtha Legrand cumpla sus primeros 100 años de vida y Marcela Tinayre definió a su madre (a mediados de septiembre de 2026) con una palabra, luego de que saliera con el alta médico por una bronquitis.

“Está muy bien, sigue recuperándose porque salió ayer (domingo). En la bronquitis lo que más te molesta es la tos, que además puede durar 15, 20 días”, arrancó Marcela.

Luego reafirmó que “se enferma por salidora” y admitió: “A los dos últimos eventos que fue me pidió que la acompañe, pero le dije que no, que con ese frío ni lo pensaba. Le dije que o salga tanto. Ya le habíamos dicho muchas veces eso, porque su debilidad, son los bronquios”. De hecho ironizó cuando indagaron si Mirtha se cuidaría más: “Tuvo el alta médico y salió el finde... Mamá es indomable”.

Mirtha Legrand (Foto: Movilpress)

En cuanto al regreso de Mirtha a sus mesazas, Tinayre aclaró que “es muy pronto” para que vuelva este finde y recordó que “tiene una tos terrible”.

Al final, Marcela Tinayre explicó por qué es Juana Viale y no ella el reemplazo natural de Mirtha Legrand en la pantalla de eltrece: “No me propusieron reemplazarla porque tienen algo contractual entre Juana y mamá. Creo que mamá la reemplazó a Juana cuando estaba de vacaciones. Así que nadie me lo iba a proponer. Salvo que no esté ninguna de las dos”.