La producción de Mirtha Legrand ya tiene todo listo para la mesaza de este fin de semana; si bien la Chiqui se ausentará debido a su internación, su nieta Juana será quién recibirá a sus invitados por ella en La Noche de Mirtha.
Al igual que cada semana, las mesazas tendrán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.
QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE CON LA CONDUCCIÓN DE JUANA VIALE
El sábado 12 de septiembre, Juana Viale marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la conductora estará sentada en esta edición junto al economista y exministro de Economía de Argentina, Hernán Lacunza.
La mesa estará ocupada también en esta oportunidad por la reconocida cantante Gladys La Bomba Tucumán, el periodista y escritor argentino Osvaldo Bazán y el actor Luis Machín, quien recimentemente interpretó al odontólogo femicida Ricardo Barreda en la película.
QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
El domingo 13 de septiembre desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana a la actriz argentina Malena Solda y al actor Alberto Ajaka.
También serán de la partida de este fin de semana en la mesaza de Juana el músico y actor argentino Fernando Pailos y el locutor y conductor Tucu López.
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