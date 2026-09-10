El video que Zaira Nara compartió de cómo sació su hambre en la madrugada generó comentarios desopilantes.

“Un pedazo de trapo se puso y sigue siendo la más linda de Argentina”, afirmó un usuario de Instagram sobre el posteo de la hermana de Wanda Nara.

Es que Zaira estaba con una minifalda, una musculosa blanca sin corpiño debajo y unas botas de caña alta que alcanzaban sus rodillas.

La receta para una carita feliz de Zaira Nara.

“Esta mujer con pedazo de tela y listo ya esta vestida. Para ella eso es moda”, acotó otro.

El look de Zaira Nara para comer un sandwich de bondiola en Costanera Norte.

Lejos de un local gastronómico top, la influencer optó por un sandwich de bondiola en un carrito de costanera norte.

El guiño a Myke Towers

Más allá del bajonear una bondiola, la publicación escondió un guiño a Myke Towers.

Mike Towers. (Foto: @myketowers)

Es que Zaira Nara musicalizó su video con Receta para una carita feliz, uno de los temas del cantante puertorriqueño.