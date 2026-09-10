Marcelo De Bellis y Patricia Etchegoyen protagonizan Con la nuestra, la comedia que se presenta de jueves a domingos en la sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza.
Se trata de una obra que nació como una idea que Adrián Suar le pidió a Jorgelina Aruzzi y Peto Menahem llevaran a un guión, y que mientras que la actriz se animó además a subirse al escenario, el humorista prefirió el rol de director.
El elenco de lujo se completa con Rafael Ferro, Gloria Carrá y Tomás Kirzner.
En una charla distendida con Ciudad, hablaron sobre sus personajes, el desafío de hacer teatro, el trabajo con sus compañeros de elenco, el dinero, el éxito, el deporte y las expectativas para lo que resta del año.
—Marcelo, te veo con ese bigote me pregunto qué personaje serás...
-Marcelo De Bellis: (Risas) Pobre la gente que está viendo la obra y tiene bigote. Es el viejo y querido vigilante del country. Me dejé un poquito los Charles Bronson, pero para endurecer quizás un poquito el personaje.
—¿Estás mandando al frente a Rafael Ferro como quien estafa en la obra?
-Marcelo De Bellis: (sonrisa pícara en silencio)
-Patricia Etchegoyen: No podemos decir demasiado porque sería adelantar mucho. Pero sí, hay una persona que estafa, que agarra algo que no le corresponde y se queda con dinero ajeno.
—Patricia, contame cuál es tu rol en la obra.
-Patricia Etchegoyen: Soy una señora del barrio, amiga de la gente que está ahí, que va a esta casa. Es muy religiosa, trabaja para la parroquia, es muy estricta y tiene un montón de características. Pero con el correr de la obra va soltando algunas verdades ocultas.
-Marcelo De Bellis: Nada que ver lo que acabás de decir, pero bueno... (risas) No, mentira. Es así
—¿Cómo es trabajar con la guionista y además compañera de elenco? Me imagino que en algún momento aparece el “che, poné énfasis acá” o “bajale un poco”.
-Marcelo De Bellis: No, ahí tiene sus secuaces el director, que además es coautor.
-Pero Peto Menahem no está en escena...
-Marcelo De Bellis: -Pero sí, es todo un tema, medio en broma y medio en serio. Si querés sacar algo del texto, el autor te lo va a justificar: “¿Por qué no? ¿Por qué va así?”. Incluso si cambiás una palabra. Está bien que sea así. Hay mucha rigurosidad con respecto a eso, dónde están metidos los gags porque sí. Está todo muy estudiado. Hace dos meses que venimos ensayando. Es un equipo y una producción muy importante.
-Patricia Etchegoyen: Hemos propuesto algunas cositas, acomodado algunas cosas, y ellos como autores lo han permitido. No son tan duros ni estrictos.
—Patricia, hablando de estar a la altura: ¿cómo fue compartir escenario con actores como Peretti y Darín en Lo dejamos acá? Y en tu caso, pasar del cine al teatro, ¿cómo fue? ¿Cambian mucho los tiempos?
-Patricia Etchegoyen: Sí, es totalmente distinto. Yo filmé el año pasado una película que todavía está por estrenarse. El lenguaje cinematográfico no tiene nada que ver con el teatral. En el teatro siempre uno es más ampuloso. Yo soy bastante teatral en la vida, hago todo así... (gesticula).
Entonces me acordé de algo que me dijo mi hermano, que es productor de cine. Le pregunté y me dijo: “Pata, cine es nada”. Y me acordé mucho de eso durante este proceso. Bueno, después lo van a ver cuando se estrene.
—¿Y te dio un poco de vértigo?
-Patricia Etchegoyen: Sí, un poco. El cine es lo que menos hice en mi vida, pero me encanta. Lo amo.
—Marcelo, a esta altura Con la nuestra habla, en definitiva, de dinero. Dicen las malas lenguas que la idea de llevar Casados con hijos al teatro había sido tuya para juntarla en pala. ¿Es así?
-Marcelo De Bellis: (Risas) No, no es así. Además, fue una idea de todos. En su momento yo le insistí a Guillermo Francella. Me acuerdo que estábamos cenando, nos sacamos una foto y yo puse (en redes) algo así como “soñando con hacer...”. A los 20 minutos teníamos una televisión atrás y la foto ya se había viralizado. No lo podíamos creer. Guillermo pensó que había una red televisiva dentro del restaurante. Yo le dije: “¿Cómo va a haber una red televisiva dentro del restaurante?”. (Risas) Ahí tomamos dimensión de lo que podía llegar a ser hacerla. Y bueno, así fue.
—¿Cómo administran el dinero teniendo en cuenta los altibajos de la profesión?
-Marcelo De Bellis: En mi caso ando sin rueda de auxilio. Gracias a Dios, no me ha faltado nunca trabajo. Tuve la suerte, además, de poder tomarme unos meses de descanso, y soy consciente de que no es lo común. Pero hay que aprender también a ahorrar un poco.
-Patricia Etchegoyen: Yo creo que ser actor o actriz en este país y en estos momentos es un aprendizaje. Los actores estamos acostumbrados a los altibajos. En mi caso particular, no me puedo quejar porque desde que empecé a trabajar siempre tuve continuidad. Pero sí, está muy difícil todo.
A mí me pasa que, corriendo el tema económico, si estoy bien y tranquilo, me gusta estar un tiempo sin trabajar. Me encanta. No soy de esos actores que quieren trabajar todo el tiempo más allá de lo económico. La verdad es que disfruto mucho no trabajar.
-Marcelo De Bellis: A mí también. Ja, ja. En realidad somos dos vagos que estamos buscando que nos vaya bien con esto para poder tomarnos unos meses. (Risas)
-Patricia, ¿qué hacés en tu tiempo libre?
-Patricia Etchegoyen: Acá son todos muy deportistas, y yo voy a retomar en breve. Participaba de un grupo de danza, y eso sí me gusta. Soy más fiaca para hacer gimnasia, pero si me contagia el grupo, voy.
-Marcelo De Bellis: Soy una persona muy hiperquinética. Ahora estoy con el tema de la calistenia y hago boxeo. Mi amigo Dieguito Estebalés me regaló una bolsa de boxeo, así que estoy con los guantes pegándole. Como todo buen boxeador, tenemos las manos prohibidas.
—Marcelo, es inevitable preguntarte por el feeling que tenés con Florencia Peña, con quien compartiste tantos años y también teatro. ¿Se recrea eso en el escenario?
-Marcelo De Bellis: Sí, claro. Yo lo dije en varias notas a propósito porque soy malo y ella me dijo: “No digas esto, que te estamos ventilando la edad”. Nos conocemos desde hace 30 años con Jorgelina. Así que claro que sí. Imaginate.
A nosotros con Patricia nos pasa algo parecido. No hace 30 años, pero trabajamos un montón juntos y nos conocemos todos. Yo nunca había trabajado con Gloria Carrá, que es una genia, ni con Toto. Con Rafa sí habíamos hecho tira en Polka. Hay una química que se nota desde el principio.
—Marcelo, ya que hablamos de esos 30 años con Jorgelina, ¿hay algo para confesar? ¿Algún beso que se haya ido de escena?
-Marcelo De Bellis: No, nunca hubo beso con Florencia, que yo recuerde. (Risas) En ese momento ella empezó con su ex, un productor de Telefe, con quien tuvo una hija muy linda. Así que hay mucha historia, claro. Mucha historia personal.
—Patricia, vos venís de San Martín y ahora estás con esta obra. Se te ve espléndida. ¿Cómo hacés para mantenerte así, además de tener la energía y la agilidad que requiere el escenario?
-Patricia Etchegoyen: No sé, qué sé yo. Trato de mantenerme bien. Creo que fundamentalmente, cuando uno está bien en la vida, cuando están bien los afectos y todo lo demás, eso también se refleja de adentro hacia afuera. No hago nada especial para afuera. Trato de estar bien y de pasarla bien dentro de lo que se puede.
—¿Qué esperan que suceda con Con la nuestra de acá en adelante?
-Marcelo De Bellis: Lo que empezó a suceder desde el vamos. La verdad es que fue extraordinario. Arrancamos una semana con las funciones a pleno. La gente se va muy feliz. Ojalá podamos sostener esta comedia. Seguramente vamos a estar hasta fin de año, y todo indica que también vamos a hacer temporada de verano y quedarnos un rato más.
-Patricia Etchegoyen: Pero seguramente nos vamos a tomar unas vacaciones en diciembre.