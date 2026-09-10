A pocos días de regresar de Brasil, donde compartió con Lali Espósito su despedida de soltera, Mery del Cerro le puso el pecho a las preguntas sobre la ausencia de Gimena Accardi en el especial festejo de la artista.

La ausencia de Accardi llamó particularmente la atención en redes sociales y asocairon su ausencia con Cande Vetrano, quien sí fue parte central de la despedida de Lali en Río de Janeiro junto a un grupo de amigas.

Las mejores fotos de la despedida de soltera de Lali Espósito (Foto: Instagram @lali)

Las mejores fotos de la despedida de soltera de Lali Espósito (Foto: Instagram @lali)

Las mejores fotos de la despedida de soltera de Lali Espósito (Foto: Instagram @lali)

Las mejores fotos de la despedida de soltera de Lali Espósito (Foto: Instagram @lali)

Por qué Gimena Accardi no estuvo en la despedida de soltera de Lali Espósito

“¿Faltó alguna amiga o estuvieron las que tenían que estar?”, le preguntó el notero de LAM a Mery del Cerro.

Titubeante y siempre diplomática, la actriz respondió: “Se armó un grupo. Lali tiene un millón de amigas. Se van haciendo mini despedidas”.

Mery del Cerro: por qué Gimena Accardi no estuvo en la despedida de soltera de Lali Espósito

“Nos llamó la atención que no estuvo Gime Accardi en la despedida”, insistió el cronista de Ángel de Brito, teniendo en cuenta los viajes, cumpleaños y vacaciones que hasta hace poco tiempo compartían juntas.

Y Del Cerro explicó: “Te puedo nombrar un montón que no estuvieron de nuestro grupo de Casi Ángeles, somos miles. No estábamos solamente Lali, Cande y yo, también había dos amigas que laburan con ella”.

“Un montón de amigas que no estuvieron en la despedida son parte de nuestro grupo”, agregó Mery.

Filoso, el notero retrucó: “¿Gime sigue siendo parte del grupo?”.

Con palabras amplias y ambiguas, la modelo contestó: “Es que somos un grupo grande, no es que forma parte o no. Somos todas un gran grupo”.

“¿Siguen en contacto con Gime, más allá de todo lo que pasó con Cande?”, disparó el notero, poniendo nuevamente en escena a Vetrano tras el explosivo rumor que vinculó a Accardi con Andrés Gil, pareja de Cande y padre de su hijo.

Cerrando el tema, Mery del Cerro expresó: “Sigue estando la mejor. Yo tengo la mejor con todo el mundo, sigue estando en el grupo, sigue siendo amiga y está todo más que bien”.

En otro momento de la charla, la actriz confirmó que ya le llegó la invitación a la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, aunque no reveló la fecha ni el lugar donde se realizará la celebración.