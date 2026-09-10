A horas de que la Justicia determinara que Aníbal Lotocki seguirá detenido para cumplir la condena de ocho años de prisión por estafa y lesiones graves contra Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi, el ex cirujano le envió un mensaje a su pareja, María José Favarón.

Desde la cárcel, le envió un mensaje que luego ella compartió en sus redes. “Algunos miran hacia atrás y ven ruinas. Nosotros, mi amor, vemos semillas. Después de tres años, la distancia cambió muchas cosas. Pero no puedo cambiar la forma de mirar la vida. Feliz cumple Majo. Te amo. Aníbal”, decía el texto.

“Hoy hace 46 años que vine a este mundo. 3 años y sus palabras siguen llegando”, escribió Majo en la misma imagen que subió a sus historias de Instagram.

El mensaje que Aníbal Lotocki le envió a Majo Favarón desde la cárcel (Foto: Instagram @majofavaron)

EL MENSAJE QUE ANÍBAL LOTOCKI LE ENVIÓ A MAJO FAVARÓN

Minutos más tarde, Majo Favarón compartió otras dos imágenes similares con más mensajes que le había enviado Aníbal Lotocki desde la cárcel. “La soledad tiene la ventaja del silencio reflexivo, un tesoro que pocas personas conocen”, decía una de las imágenes.

El mensaje que Aníbal Lotocki le envió a Majo Favarón desde la cárcel (Foto: Instagram @majofavaron)

Luego, agregó: “Ahí me surgió la pregunta: ¿qué he hecho con mi tiempo? La soledad puede ser muy fértil, un espacio de descubrimiento, no es una condena sino una pausa sagrada para recomenzarse con uno mismo. Te amo, Aníbal".

“Todos los días pienso en vos, y en la mujer increíble que sos”, empezaba diciendo la tercera imagen que agregaba un texto que decía: “Tu fuerza me inspira, tu sonrisa me da vida y tu forma de ver la vida me recuerda por qué la elegí. A pesar de la distancia, seguís siendo mi lugar seguro, mi calma en medio de todo, y la razón por la que nunca dejo de creer. Te amo, Aníbal”.