El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°28 resolvió que Aníbal Lotocki permanezca detenido para cumplir la condena de ocho años de prisión por estafa y lesiones graves a Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi. La medida se tomó luego del pedido del fiscal general Sandro Abraldes, quien intervino en el juicio y remarcó la gravedad de los hechos y el peligro de fuga del médico.

La sentencia también incluyó diez años de inhabilitación para ejercer la medicina. El juez Jorge Romeo fundamentó la decisión en la multiplicidad de causas abiertas contra Lotocki y en la reiteración de conductas delictivas, lo que, según el fallo, justifica la necesidad de mantenerlo bajo encierro cautelar para garantizar la eficacia del proceso judicial.

Actualmente, Lotocki se encuentra privado de su libertad de manera preventiva por orden de otro tribunal, el TOC N°17. Sin embargo, la nueva disposición del TOC N°28 busca asegurar que continúe preso incluso si llegara a ser liberado o absuelto en la otra causa.

Foto: captura X.com / @mauroszeta Por: Hernan Jorge Khatchadourian

El juez Romeo destacó que, con la condena firme de ocho años —confirmada en abril de 2025 por la Sala II de la Cámara— y solo un recurso pendiente ante la Corte Suprema, la expectativa de una pena efectiva es inminente. “La multiplicidad de procesos en cabeza del justiciable y su reiterancia delictiva componen argumentos fundados para sostener la necesidad de su encierro cautelar”, sostuvo el magistrado.

El fiscal Abraldes, por su parte, recalcó que la presunción de inocencia de Lotocki “se encuentra severamente debilitada” y que la pena ya no es una hipótesis, sino una certeza cuantificada. Además, advirtió que, en caso de recuperar la libertad, el médico podría evadirse de la Justicia, especialmente ante la gravedad de la condena.

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La resolución también hizo hincapié en que mantenerlo en libertad pondría en riesgo las garantías de las víctimas y la eficacia de la tutela judicial.

La causa contra Lotocki comenzó con una condena a cuatro años de prisión en febrero de 2022, tras comprobarse que realizó intervenciones quirúrgicas a Luna, Xipolitakis, Sosa y Trenchi utilizando un producto de relleno con microesferas de Polimetilmetacrilato (PMMA) en zonas y cantidades no recomendadas. El tribunal consideró probado que el médico ocultó información clave sobre los riesgos de ese material, lo que derivó en lesiones graves para las pacientes.

Silvina Luna contó que todo está listo para el juicio oral contra Lotocki.

Luego de las apelaciones de las querellas y el Ministerio Público Fiscal, la Sala III de la Cámara de Casación elevó la pena a ocho años al sumar el delito de estafa y extendió la inhabilitación profesional a diez años, señalando un grave incumplimiento de los deberes médicos.

La fiscalía también señaló que Lotocki incumplió en tres ocasiones la obligación de informar ausencias de su domicilio por más de 24 horas y que se mudó fuera de la jurisdicción sin autorización judicial, agravando su situación procesal.

Además, enfrenta otro juicio oral ante el TOC N°17, donde se lo acusa por el homicidio de un paciente en abril de 2021 y por causar lesiones a otras cinco mujeres. Ante este escenario, el juez Romeo concluyó que el riesgo de fuga es tan alto que no puede ser mitigado con medidas menos restrictivas que la prisión preventiva.

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