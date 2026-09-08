El paradero de Loan Peña sigue siendo un misterio a 2 años y tres meses de su desaparición, y en pleno juicio por el caso sorprendieron las declaraciones de la tía del menor.

“Pido perdón, pido disculpas por las mentiras que dije, que realidad no fueron intención mía”, exclamó Laudelina Peña acongojada ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

En ese punto, la hermana del padre de Loan apuntó a José Codazzi, su primer abogado: “Fue idea del doctor Codazzi”.

Laudelina Peña, la tía de Loan. Por: Imagen subida a Internet por eltrecetv

“Del tema del accidente no tuve nada que ver”, enfatizó Laudelina respecto de la versión que había difundido en su momento sobre el trágico final de Loan, quien habría fallecido en un accidente de tránsito.

La chicana de Laudelina a José, su hermano

En cuanto al “tema del botín” del aue se desligó fue por la presunta plantación de pruebas para desviar la atención de los investigadores.

Por otra parte, Laudelina dio un golpe bajo cuando aseguró que José, su hermano, “estaba tomado al momento de terminar el almuerzo”, lo que explicaría su pasiva reacción ante la desaparición del niño.