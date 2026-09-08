El invierno le volvió a pasar factura a Chiche Gelblung, quien volvió a ser internado por un cuadro respiratorio.

Este martes por la mañana el periodista de 82 años ingresó al Sanatorio Mater Dei “con complicaciones respiratorias”, explicó Alejandro Guati.

El cronista de Intrusos aseguró que “se encuentra bien”.

Chiche Gelblung y su esposa Cristina Seoane (Foto: Movilpress)

Con una patología similar, Chiche Gelblung estaría siendo monitoreado en el mismo tercer piso en que se encuentra Mirtha Legrand (99), quien cursa una bronquitis.

El antecedente de Chiche Gelblung

Luego, Guati recordó el antecedente de Chiche: “En julio estuvo internado un mes en esta misma clínica, en terapia intensiva”.

“Por eso, por resguardo, vino en el día de hoy. Le están haciendo diversos estudios para ver su estado de salud”, enfatizó.